Не собака и не медведь: в Калининграде заметили неведомых зверюшек (видео)

Что-то среднее между маленьким медведем, собакой и норкой, при этом пищит он как летучая мышь. В Калининградском зоопарке в ночь на 18 ноября завезли пополнение – семь кустарниковых собак и двух мандрилов. таких звуков здесь отродясь не слышали. Сотрудники зоопарка признаются, это самая большая партия зверей за последнее время. Да еще каких!

“Необычных звуков в нашем зоопарке сегодня ночью прибавилось”, – рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Для Калининградского зоопарка кустарниковые собаки – это новинка. В России таких животных раньше можно было посмотреть только в Москве или Новосибирске.

Это хищные южноамериканские животные, которые ведут ночной образ жизни, хорошо умеют плавать, в том числе под водой. Именно поэтому у этих собак есть перепонка между пальцами, как у земноводных.