Модный провал: досадные ошибки в стиле, способные свести на нет все усилия по его созданию

Законодатель моды Кристиан Диор сказал: «Три основы хорошего стиля — это простота, хороший вкус и опрятность, и ни одна из них не стоит денег». К сожалению, очень часто люди забывают о третьей составляющей, тем самым полностью сводя на нет первые два пункта.

Бывает так, что всего одна деталь вроде потертой сумки, выцветшей одежды, неопрятных бровей или макияжа, грязной обуви или перхоти на одежде создает негативное впечатление у окружающих.

Делимся самыми распространенными досадными ошибками в стиле, которые способны свести на нет все усилия по его созданию.

Неопрятная сумка

Хорошо подобранная сумка задает тон вашему внешнему виду, поэтому очень важно, чтобы она выглядела опрятно и аккуратно.

Потертая сумка, сумка с загрязнениями или поломанными элементами способна испортить даже самый безупречный наряд.

Стилисты рекомендуют регулярно менять сумки, а также надлежащим образом ухаживать за имеющимися аксессуарами. Подкрасьте кожу или обновите фурнитуру, и сумка будет как новая.

Неухоженные брови

Сейчас в моде относительно густые брови, но это не значит, что за ними не нужно ухаживать.

Важно следить за формой бровей, регулярно их выщипывать, расчесывать и подкрашивать. Даже несколько торчащих волосков способны испортить внешний вид вашего лица.

Отличной идеей станет использование специальных гелей для укладки, которые позволяют поддерживать красивую форму. Даже домашний уход за бровями поможет вам выглядеть прекрасно.

Если у вас есть возможность, задумайтесь о перманентном макияже бровей, который выглядит очень натурально. Все, что вам останется делать, – просто поддерживать красивую форму, созданную профессионалом своего дела.

Здоровые зубы и свежее дыхание

Общаясь с вами, люди, без сомнения, обращают внимание на состояние полости рта. Думаем, что говорить о том, что зубы нужно чистить утром и вечером, не нужно, это знают даже дети. Однако стоматологи рекомендуют ухаживать за полостью рта после каждого приема пищи, используя для этого зубную нить и средства для полоскания.

Очень важным является и свежее дыхание. Если на вас надет самый дорогой костюм, но запах изо рта оставляет желать лучшего, впечатление, которое вы оставите, будет испорчено.

Регулярно посещайте стоматолога, чтобы избежать неприятных проблем с зубами, раз в полгода делайте профессиональную чистку, и ваша улыбка будет неотразима.

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Перхоть на одежде

Проблема шелушения кожи головы довольно распространена в настоящее время. Порой даже дорогие профессиональные шампуни не помогают справиться с перхотью.

Если вы страдаете от перхоти, следите за тем, чтобы чешуйки кожи не попадали на одежду. Возможно, на некоторое время вам придется отказаться от черной одежды, на которой перхоть видна наиболее сильно.

Регулярно стряхивайте перхоть даже со светлой одежды, и тогда никто не узнает, что вы страдаете от деликатной проблемы.

Выцветшая одежда

Одежда черного цвета выглядит стильно и элегантно. Хорошо сшитое черное платье может превратить кого угодно в королеву, но только в том случае, если у ткани будет насыщенный и яркий цвет.

Если ткань будет блеклой и выцветшей, с потертостями, то неважно, как сидит одежда, и как бы ни была хороша ваша фигура, внешний вид будет испорчен.

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Это правило действует не только для черной одежды. Оно распространяется и на яркие наряды.

Даже если вы обожаете ту или иную вещь из своего гардероба, но ее внешний вид оставляет желать лучшего, переведите ее в разряд домашней одежды.

Неаккуратный макияж

Размазанные тени, потрескавшаяся помада, обсыпавшаясь тушь способны испортить ваш внешний вид. Неаккуратный макияж заставит вас выглядеть уставшим, а также добавит вам несколько лет к возрасту.

Старайтесь иметь минимальный набор косметики, который поможет быстро освежить макияж. Всегда носите с собой матирующие салфетки, которые легко уберут жирный блеск с лица.

Неухоженные волосы

Для того чтобы выглядеть неотразимо, важно следить за состоянием своих волос.

В обязательном порядке волосы должны быть чистыми и опрятными. Ведь сальные волосы портят все представление о человеке.

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Порой лучше отказаться от длины в пользу качества, ведь длинные локоны с секущимися концами выглядят гораздо хуже, чем опрятное каре.

Если вы красите волосы, следите за тем, чтобы корни и основная длина были одинаково цвета. Ничто не может быть хуже, чем отросшие черные корни волос у блондинок.

Выбирайте качественные средства для ухода за волосами, потренируйтесь делать легкие и аккуратные прически, и вы всегда будете на высоте.

Чрезмерное количество аксессуаров

Всего должно быть в меру. И это правило, конечно же, распространяется на аксессуары. Слишком большое количество аксессуаров делает образ дешевым.

Грязная обувь

Если вы думаете, что никто не обращает внимания на состояние вашей обуви, вы ошибаетесь. Грязные ботинки или туфли полностью испортят внешний вид. По возможности имейте пару сменной обуви в офисе, если такой возможности нет, всегда носите с собой чистящие салфетки, которые помогут быстро привести обувь в порядок.

Неухоженные руки

Каждая представительница прекрасного пола должна ухаживать за своими руками. Если вы делаете маникюр с покрытием, регулярно обновляйте его, чтобы ногти не были сильно отросшими.

Ухаживать за руками можно и в домашних условиях: используйте специальное средство для удаления кутикулы, подпиливайте ногти, используйте увлажняющее масло и крем. Ухоженные руки должны быть у каждой женщины.

Не допускайте эти досадные ошибки и провалы в стиле, чтобы всегда выглядеть безупречно.