7 фильмов, после просмотра которых вы захотите позвонить маме

“День матери”, 2016



В голливудском киноальманахе о разных женских судьбах снялись Шэрон Стоун, Кристина Риччи, Кортни Кокс, Сьюзен Сарандон и другие. Каждая история этого сборника рассказывает о разных отношениях мам и дочерей и о ситуациях, которые могут произойти в женской жизни: от неожиданной беременности до встречи с давно бросившей дочку матерью. В альманахе собраны как истории, построенные на комедийных ситуациях, так и истории, которые могут заставить задуматься, что-то переосмыслить в своей жизни, и, конечно, позвонить маме.

“Куда ты пропала, Бернадетт?”, 2019



Несмотря на внешнюю легкость этого фильма Ричарда Линклейтера по роману Марии Семпл, он раскрывает важные вопросы жизни женщины: от жертв ради семьи до проблемы самоопределения и усталости от рутины, которая мамам как будто бы не дозволена. Жизнь Бернадетт с виду идеальна: красивый дом в Сиэттле, уход за большой семьей, смоллтоки с соседками-мамашами, карьера архитектора – правда, не гениального, потому что это бы мешало семейной жизни. Но в один момент Бернадетт бросает все и бежит от рутины на север. Только в этот момент домочадцы начинают задумываться о том, какой на самом человек их жена и мама, что ее волнует и что интересует.

“День мертвых”, 2021



Дебютный фильм театрального режиссера Виктора Рыжакова на первый взгляд может показаться мрачным – в нем мама и сын едут на кладбище навестить родных. Но пугаться не стоит: на самом деле это теплая история о любви, взаимопонимании и других светлых чувствах между взрослыми родственниками. Путь матери и сына по российским плохим дорогам на старом автомобиле будет долгим, зато пейзажи за окном живописные, да и обсудить им – православной женщине и “подростку за 30” – придется многое, включая извечный вопрос отцов и детей.

“Мать моего сына”, 2022



Абсолютно жанровое кино с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком делает попытку порассуждать о том, что такое материнская любовь и на что готова пойти мама ради своего ребенка. Пара Марка и Киры мечтает о приемном ребенке, и в приюте они находят мальчика по имени Вик. Но неожиданно для них объявляется настоящая мама мальчика Мари с условием: перед усыновлением Вика они должны вчетвером пожить в ее доме. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время от них ускользает.

“Чумовая пятница”, 2003



О том, как трудно быть девочкой-подростком, снято немало фильмов. Однако комедия с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис расскажет о том, каково быть мамой в обличье подростка – и наоборот. Доктор Тэсс Колман и ее дочка Анна после грандиозного скандала между ними становятся заложницами странной магии и обнаруживают, что они поменялись телами. Теперь Тэсс идет в школу, а Анна – на серьезную работу. Маме и дочке предстоит прожить жизни каждой и понять, что у каждого возраста есть свои плюсы и минусы.

“Эрин Брокович”, 2000



За роль в фильме Стивена Содерберга Джулия Робертс получила свой “Оскар”. Ее героиня, Эрин Брокович, одна воспитывает детей и не чувствует удовлетворения от работы в юридической фирме, однако о большем ей и подумать страшно – Эрин не видит перспектив для своей карьеры. Но однажды ей все же выпадает шанс изменить свою жизнь. Она берется за одно из дел за бесплатно и выходит на корпорацию Pacific Gas and Electric Company, которая отравляет окружающую среду хромом; находит обличительные документы и начинает действовать, наконец-то загоревшись чем-то, кроме семьи, ради которой она, собственно, и старается.

“Давай разведемся”, 2019



Еще один российский фильм нашей подборки сняла режиссер Анна Пармас, чьи героини всегда интересны и объемны. Доктор Маша еле успевает вертеться между любимой работой и семьей с двумя детьми, хотя бытом занимается ее муж Миша. Маша заработалась настолько, что не заметила, как Миша нашел любовницу и собрался уходить, и только в этот момент поняла, что она, кажется, что-то упустила. Героиня начинает действовать и вдруг понимает, что ее новая жизнь вовсе не такая страшная и одинокая, как принято считать в обществе. Смешное и грустное кино о том, как много на себя берут наши мамы.