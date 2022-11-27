 

Американцев предупредили о последствиях за поставки оружия Украине

27.11.2022, 17:35, Новости дня
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Демократы будут расплачиваться за ту помощь, которую они поставляют Украине, как только республиканцы получат большинство в палате представителей, пишет обозреватель Карун Демирджян в статье для Washington Post.

Автор отмечает в статье для Washington Post, что республиканцы воодушевлены своим успехом на промежуточных выборах. «Получив большинство в палате представителей, они предупредили администрацию Байдена о более жестком надзоре за предоставляемой Украине обширной военной помощью в дальнейшей перспективе», – пишет она.

По словам Демирджян, перемен в отчетности по выделяемым киевским властям суммам прежде всего требуют представители Республиканской партии, но этот вопрос могут рассмотреть еще до начала заседания конгресса в новом составе, передает РИА «Новости».

Даже небольшая вероятность того, что ВСУ могут использовать получаемое оружие не по назначению, настораживает многих в Вашингтоне. Обеспокоенность по этому поводу растет на фоне поставок более легких вооружений, отследить применение которых существенно сложнее, подчеркнула обозреватель.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт в Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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