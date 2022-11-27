 

В Офисе Зеленского сравнили обстрелы Киева и Белгородской области

27.11.2022, 17:35, Новости дня
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это село.

«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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