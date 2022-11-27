Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в пятницу из Грозного направили очередную группу добровольцев для участия в СВО. По его словам, в добрый путь ребят проводили министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел – начальник полиции МВД по Чеченской Республике Аслан Ирасханов.

Он напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения.

Глава Чечни уточнил, что региональный общественный фонд имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного. Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов, добавил он.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений.

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