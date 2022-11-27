 

Петербургский патологоанатом принёс на романтическое свидание руку и сердце

27.11.2022, 17:33, Разное
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Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга прекратила уголовное производство против паталогоанатома Алексея П., заподозренного в убийстве, ввиду отсутствия состава преступления.

Подозреваемый был задержан 17 ноября во время свидания с девушкой по имени Варвара. Мужчина намеревался на ней жениться. Ночью он попросил свою избранницу выйти на улицу, где достал из сумки человеческую руку, а затем и сердце. Наблюдавший из окна за процессом подполковник полиции в отставке вызвал наряд.

В ходе следствия выяснилось, что вместо сердца Алексей использовал муляж, который предназначается для обучения студентов мединститута, а руку он поймал в ходе рыбалки на Обводном канале. Сам мужчина уточнил, что сделать предложение руки и сердца ему посоветовали коллеги. Обладая особенным чувством юмора, он воспринял напутствие буквально.

После завершения следственных мероприятий подозреваемый был отпущен на свободу, романтические атрибуты вернули на место – «сердце» в мединститут, а руку в канал. Пара подала заявление в ЗАГС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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