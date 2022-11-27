 

Мнение: Готова ли Россия к расширению?

27.11.2022, 17:25, Разное
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Очень потешный опрос москвичей, хотя ничего нового, конечно, он не несет. Мы ведь и так знаем, что большая часть соотечественников не имеет ни малейшего понятия ни об истории, ни о географии, не интересуется политикой, апатична, инертна и не особо дружелюбна.

UPD. И такой же опрос про Чечню.

(2016)

Загадочный русский народ, в точности по Цветаевой – не просто ничего не знает, но и, главное – не желает знать. Но его страсть к присоединению Украины при этом уходит далеко за рамки здравого смысла, милосердия и даже элементарных приличий. Как это совмещается…

Источник: Размышления вольного социолога


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