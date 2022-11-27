Нашлась избранница – Личное мнение

Маратка Башаров вывел в люди свою новую избранницу — 35-летнюю актрису эпизодов из Читы Асю.

Оказывается, встречаются уже год, но скрывали:



Фото: Соцсети

А кто-то думал, что скандалист Башаров останется до пенсии один? Ошиблись.

Ася будет его — какой, кстати, по счёту? — женой, если он, конечно, на ней женится. Симпатичная молодая женщина. Моложе, чем предыдущие. В общем, несмотря на все свои выкрутасы, Башаров один не остался.

«Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну… Видимо, у вас в глазах это видится так», — цитирует одно из высказываний Комсомолка.

Вам так видится. Ну, это же вам так видится. Главное, чтобы так не виделось Асе и самому Маратке.

Могла ли 35-летняя Ася найти кого-то помоложе и получше? Думаю, если бы рассчитывала на это, то и искала бы. Но тут — Марат. Влюблённый, раскаявшийся, счастливый.

Башарову счастья желать не имеет смысла — ему уже хорошо. А Асе, конечно, можно и нужно пожелать чего-то светлого.

Пожелаете?

—