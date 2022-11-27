Мнение: Китай. Протесты

Китай становится поставщиком новостей. Сообщают о массовых протестах и стихийных выступлениях в Шанхае и Гуанчжоу. Причина – вводимые новые ограничения. Поводом стал пожар в Урумчи, где сгорели около 40 человек, так как дом был наглухо закрыт (а сейчас закрытый дом означает в буквальном смысле заваренные двери, окна и любые выходы)

Людей понять можно: три года их кормят уверениями о том, что «надо немного потерпеть». Но при этом сейчас всё говорит о том, что стратегия проваливается: публикуемый данные о заболевших являются рекордными за все прошедшие три года.

Стоит оговориться: с медицинской точки зрения пока нет ни одного региона Китая, в котором можно было бы говорить не только об эпидемии, но и об инфекционной вспышке. По самым строгим критериям «доковидной» эпохи данные не дотягивают до планки, за которой вообще требуется реагирование санитарных властей. Но «нулевая терпимость» – это как медведевские «ноль промилле». Медведев инициировал эту норму просто потому что с медицинской точки зрения он банально глуп, а вся система заточена на исполнение любого кретинского указания первого лица. Китайцы – не Медведев, но эффект – тот же. И тоже ничего не работает.

Поэтому и протесты. Неорганизованные и неструктурированные, поэтому пока неопасные. Но теперь Си Цзиньпин сломал балансы во власти, а значит – есть риск, что те группировки, которых он сейчас спускает в подвал, могут воспользоваться обстановкой.

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