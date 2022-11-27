Fox News – либо отопление, либо еда — США всё меньше напоминают страну первого мира из-за безумного курса Байдена

Белый дом намеренно проводит враждебную политику по отношению к собственному населению. Американские власти старательно навязывают зелёную повестку и затягивают украинский конфликт, что приводит к подорожанию топлива и обнищанию среднего класса, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Всё процветание нашей страны, в конечном счёте, зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Энергия требуется, чтобы произвести вещи и доставить их в ваш дом. Наша высокотехнологическая экономика тоже работает на энергии. Значительная её часть. А иначе как, по-вашему, они поддерживают функционирование своих серверных ферм?

Фактически энергия — это ключевой элемент во всём, чем американцы зарабатывают на жизнь. Она является таковым в здравоохранении, сельском хозяйстве, СМИ, туризме, строительстве и сфере развлечений.

Даже финансовый сектор, который находится в симбиозе с реальной экономикой, в конечном счёте зависит от энергии, потому что нельзя давать деньги взаймы предприятиям, если они больше не существуют. А если цены на энергию вырастут достаточно высоко, то предприятия исчезнут.

Итак, учитывая очевидное центральное место энергии в жизни американцев, трудно поверить, что администрация Байдена намеренно делает её намного дороже. Ведь мы точно знаем, многократно наблюдая это на протяжении истории, что высокие цены на энергоносители разрушают нашу экономику даже быстрее, чем антиковидные ограничения. Люди обеднеют. Некоторые из них умрут. Это не догадка. Так всё и случится.

Так что с учётом всего вышесказанного невозможно представить, чтобы кто-то, кроме наших врагов, захотел поднять цены на энергоносители до уровня, при котором наша экономика рухнет. И всё же именно это решила сделать администрация Байдена, и для этого они используют двойной инструмент — климатическую политику и их войну против России.

Что в результате? В стране с самыми большими извлекаемыми запасами нефти на планете многие американцы больше не могут позволить себе топливо. И повторюсь: это не случайность, не естественный цикл, через который мы проходим. Политики и представители власти поступают так с нами намеренно.

Теперь, когда промежуточные выборы позади, СМИ наконец-то начали освещать неизбежные результаты этой политики. CNN, например, только что опубликовал статью об американцах, которые боятся умереть от холода грядущей зимой.

63-летняя жительница Филадельфии Чармейн Джонсон сказала, что ей приходится разрываться между оплатой отопления дома и покупкой еды. И, конечно же, она выбирает еду, потому что у неё нет выбора. «Это ужасно, — сказала она, — это как жить в иглу».

Ещё один местный житель, 67-летний Тим Уайзли, заявил, что включает обогреватель только тогда, когда у него начинают стучать зубы. «Невозможно позволить себе пойти в магазин за едой и купить топочный мазут. Либо одно, либо другое, — заявил он. — Это ужасное чувство. Чувство, которое я бы никому не пожелал».

И это чувство, которого американцы не испытывали на протяжении многих поколений. Американские граждане, живущие в крупном городе Америки, которая раньше считалась частью первого мира. И им не по карману отопление.

И подобное происходит не только в Филадельфии, а по всей стране. Средние цены на отопление домов выросли на 17 процентов в прошлом году и ещё на 18 процентов в этом. Повторюсь: речь не идёт о естественном процессе. Это результат политики администрации Байдена и её союзников не только в конгрессе, но и в вашингтонских аналитических центрах и во всех американских СМИ. Это произошло не случайно.

Как пишет Fox Business, с приходом зимы проблема станет намного хуже.

(Отрывок репортажа Fox Business.)

МЭДИСОН ЭЛВОРТ, корреспондент Fox Business: Мы ездим по городу с работниками компании Oil for less. И они говорят, что их клиенты не поспевают за стремительно растущими ценами (на топливо. — ИноТВ).

Ожидается, что этой зимой расходы на отопление будут высокими по всем направлениям. Особенно примечателен рост цен на топочный мазут, который составил 68 процентов по сравнению с прошлым годом.

МЭДИСОН ЭЛВОРТ: Сегодня они наполнили этот резервуар топочным мазутом на сумму примерно в 950 долларов. Год назад такое же количество топлива стоило бы около 600 долларов. Вот почему, по словам компании, некоторые клиенты просто обходятся без него.

МУЖЧИНА, сотрудник компании Oil for less: Люди остались без горячей воды и отопления на неделю только потому, что у них не было денег, чтобы позвонить мне и сказать: «Давай приезжай».

(Конец отрывка.)

У них нет денег ни на горячую воду, ни на отопление. Опять же, что у нас за страна? Любая страна, которая не может обеспечить горячую воду или отопление зимой, — это посредственная страна. И повторюсь: так быть не должно, потому что у нас самые большие извлекаемые запасы нефти на планете.

Что происходит, когда стоимость энергии продолжает расти? У людей довольно быстро кончаются деньги. По данным Бюро экономического анализа, домохозяйства тратят свои денежные запасы гораздо быстрее, чем все остальные. Всё это, по данным экономистов, на фоне исторического уровня задолженностей по кредитным картам.

Если вы занимаете деньги на домашние расходы по непомерным ставкам, то вам конец. Как пишет Business Insider: «Американцы уже спустили треть своих накоплений. Это почти в три раза больше, чем считалось ранее, и указывает на то, что расходы скоро затормозятся».

Да, так случается. Когда у людей заканчиваются деньги, они перестают их тратить, потому что у них их нет, и тогда потребительская экономика замедляется. Следовательно, когда стоимость энергии растёт — опять же поясняю: мы не говорим о каких-то сложных экономических процессах, — то растут и цены на всё остальное, и, в первую очередь, на продукты питания.

Давайте посмотрим.

(Отрывок репортажа CNN.)

В этом году в меню на День благодарения повышение цен. В целом они выросли на 7,7 процента по сравнению с прошлым годом. Причём стоимость продуктов питания увеличилась более чем на 12 процентов.

Вот как отразится на семейном счёте подготовка к празднику. Начнём с индейки. Цены за фунт индейки выросли на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. В среднем замороженная индейка обойдётся примерно в 2,38 доллара вместо прошлогодних 1,74 доллара. В этом можно винить вспышки птичьего гриппа, а также более высокие затраты на топливо и рабочую силу из-за инфляции, приближающейся к 40-летнему максимуму.

Как насчёт яиц? Они стоят на 43 процента дороже, чем год назад. Масло и маргарин подорожали на 34 процента. Мука — почти на 25 процентов. Ваши пироги будут стоить дороже. Это повышение цен потенциально могут изменить планы на День благодарения.

(Конец отрывка.)

Так почему это происходит? Вы слышали, как репортёр упомянула, но толком не объяснила причину. Конечно, существует множество факторов, но есть два основных, которые вызывают эту инфляцию и рост стоимости всего, что вас окружает. И вот они по порядку: политика борьбы с глобальным потеплением и украинский конфликт.

Как обычно, левые эксплуатируют лучшие инстинкты людей — сочувствие и заботу о планете, — чтобы заставить их поддерживать эти два безумных курса. Если вы заботитесь о людях, то поддерживаете конфликт на Украине. Если вы заботитесь о планете, то поддерживаете политику борьбы с глобальным потеплением.

Но, разумеется, ни один из этих курсов не является тем, что за его выдают. Оба они были разработаны, чтобы увеличить затраты на энергию, усилить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и обогатить их спонсоров.

Так что, если бы вы хотели исправить эту ситуацию и помочь американскому среднему классу, то первым делом добивались бы прекращения огня на Украине. Это помогло бы миру и нашему среднему классу.

Затем необходимо было бы поощрять увеличение внутренней добычи энергоносителей, потому что они у нас есть. После взглянуть на триллионы, которые мы потратили на возобновляемые источники энергии, солнечные панели, электромобили, ветряки. Они невероятно обогатили небольшую группу людей, но поставили под угрозу нашу энергосистему и повысили стоимость энергии до уровня, недосягаемого для американцев среднего класса.

Но администрация Байдена не ищет решений. Наоборот, они изыскивают способы выжать ещё несколько долларов из всё более беднеющего американского среднего класса. Согласно вышедшей на этой неделе статье Bloomberg: «Налоговое управление США заявляет, что увеличение числа аудиторов и обновлённые технологии могут помочь собрать до одного триллиона долларов».

Вот как! То есть у вас становится меньше денег, а они планируют взять ещё больше. Что это, если не враждебный акт? Это и есть враждебный акт. Вы им не нравитесь, и они этого не скрывают.

Между тем каждая вторая крупная компания в Америке увольняет персонал. Но благодаря «умеренному» сенатору от Западной Вирджинии Джо Мэнчину Налоговому управлению хватает деньжат, чтобы нанять 87 тысяч новых сотрудников. И они придут за вами. Этих людей наняли не случайно, их наняли, чтобы получить больше ваших денег.

Дата публикации 26 ноября 2022 года.