На грани

Для сборной Германии наступает решающий час.

Вернее, полтора — два тайма по 45 минут против роскошной молодой Испании, которую им надо обыграть во что бы то ни стало. Иначе — катастрофа.

Что-то рано наступает для Германии решающий час. Раньше это бывало в полуфиналах и финалах чемпионатов мира, а теперь, после поражения от Японии, уже на групповом этапе, во второй игре. На грани вылета стоит могучая, профессиональная, отлично готовая немецкая сборная, у которой есть тактика, техника, движение, опыт, молодость, физподготовка, но чего-то не хватает. Это как мотор, в котором отсутствует искра зажигания. Без искры в свечах мотор — всего лишь груда железа. Без искры не поедешь.

В этой игре на наших глазах может совершиться огромный перелом в мировом футболе. Германия может перестать существовать как великая футбольная держава.

Уже на втором подряд чемпионате мира Германия бьется за то, что прежде не составляло для нее проблемы — выход из группы. Уже на втором подряд чемпионате мира тяжеловесная, мощная Германия не выдерживает столкновения с легковесным, отчаянным в своем порыве, стремительно бегущим, насмерть стоящим в защите соперником, не входящим в элиту: сейчас Япония, прежде Мексика и Южная Корея. На прошлом чемпионате мира в РФ Германия во втором матче непременно должна была обыгрывать Швецию. На этом задача еще сложнее — обыграть Испанию.

Немецкие профессионалы не хуже испанских. Но хватит ли им воли и характера? Странно, что нужно говорить о нехватке воли относительно Германии, которая десятилетиями была в мировом футболе образцом воли и примером твердого характера. Так было всегда — и в том легендарном полуфинале против Италии, где Беккенбауэр играл со сломанной ключицей, а Шнеллингер сравнял счет на последней минуте, и в том легендарном финале, где Вебер на «Уэмбли» вколотил мяч в английские ворота за тридцать секунд до конца. Могли проиграть, но никогда не были растерянными. Были годы, когда только выигрывали, и тогда Линекер сказал свое знаменитое: «В футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы». Где теперь эти немцы?

Фото: Zuma TASS

Германия на наших глазах превращается в команду-желе, которая остается в памяти сценами растерянности в решающие минуты матча. Вялость души постигла их после того, как они забили гол Японии и решили, что дело сделано;

они играли ровно, сильно, методично, мощно, но в этой силе была какая-то рутина, словно команда не могла взбодрить и зажечь себя. Снова и снова трение не давало огня, стартёр стучал, но не схватывал, искра в свечах не проскакивала, пламя не рождалось. А японцы цеплялись за мяч хваткой фокстерьеров и летели вперед со скоростью спринтеров. Их души пылали — восторгом игры и жаждой победы. Восторга игры в немцах нет, они слишком большие профессионалы, чтобы восторгаться своему привычному делу.

Эта сборная Германии — почти сирота, страна рассеянно смотрит на нее издали. Немцев на трибунах почти нет, и поддержки нет тоже. Идея бойкота чемпионата мира в Катаре широко распространилась по Германии, многие не смотрят чемпионат; во время чемпионата мира в РФ не было игры немецкой сборной, которую в Германии смотрели бы меньше 25 млн человек, а сейчас игру с Японией смотрели 9 миллионов. Так, в атмосфере равнодушия, удивительного в футбольной стране Германия, чувствуя вялый интерес публики, не имея яростной поддержки трибун, немецкие профи выйдут на поле против оптимистичной восходящей Испании.

Это неловкая сборная по части пиара, по части презентации самой себя перед своей страной. Она слишком легко капитулировала перед ФИФА, отказавшись от радужной капитанской повязки,

и это не добавило ей уважения в глазах политкорректной и толерантной немецкой публики, поддерживающей права меньшинств. Командное фото сборной Германии перед игрой с Японией, на котором игроки стоят, закрыв рты ладонями, обошло мир, но вызвало скорее недоумение, чем сочувствие. Люди, которые могут без проблем дать интервью чуть ли не любому СМИ, люди, вокруг которых все время есть журналисты, готовые к разговору с ними, люди с ничем не ограниченной свободой слова, способные в любой момент сделать любое заявление, — стоят, закрыв себе рты. Это они-то, звезды немецкого и мирового футбола — жертвы цензуры? В мире, где столько подлинных трагедий, связанных с цензурой, преследованием журналистов, закрытием газет, такой жест — ничего не значит. Он — ни о чем.

Фото: Ebrahim Noroozi / Associated Press / East News

Что-то разладилось в еще недавно идеальном механизме немецкого футбола. Есть хорошие игроки, но нет лидеров, способных вести команду к вершинам, таких, какими были Беккенбауэр и Маттеус, есть сильные нападающие, но нет нападающих с острым чувством гола, способных забивать решающие голы в тяжелой борьбе. Есть добротная, правильно поставленная по всем канонам современного футбола игра, но нет людей, способных в критический момент совершить чудо, как его совершали Герд Мюллер и Румменигге.

Все это невесело звучит для сборной Германии, стоящей над пропастью. Но в этой опасности — и надежда. Опасность мобилизует. Сила в них есть, нужен огонь. Теперь им не до командных фото с игриво закрытыми ладонями ртами, не до мыслей о цвете капитанской повязки, даже не до того, что думают о них на родине, в далекой Германии. В сухом воздухе Катара, в игре с Испанией, в свечах наконец должна проскочить искра, и немецкий мотор должен заработать с ревом и громом.

Алексей Поликовский, обозреватель «Новой газеты»

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