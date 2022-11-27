Делаю идеально ровную шнуровку на ботинках: лайфхак с карандашом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Для создания идеального образа важна каждая деталь, в том числе и то, как выглядит шнуровка на ботинках или сапогах. Сделать ровную шнуровку поможет необычный лайфхак с карандашом, который обрел большую популярность в Интернете.
Делаем ровную шнуровку
Чтобы шнуровка на обуви выглядела идеально, возьмите карандаш и поместите его параллельно дырочкам для шнуровки.
Начните оборачивать шнурок вокруг карандаша. Аккуратно вытащите карандаш.
В полученные петельки протягивайте противоположную часть шнуровки. Закрепите шнурки по вашему желанию, так, как этого требует мода: это может быть аккуратный бант или стильные витки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет