 

Делаю идеально ровную шнуровку на ботинках: лайфхак с карандашом

27.11.2022, 16:49, Разное
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Для создания идеального образа важна каждая деталь, в том числе и то, как выглядит шнуровка на ботинках или сапогах. Сделать ровную шнуровку поможет необычный лайфхак с карандашом, который обрел большую популярность в Интернете.

Делаем ровную шнуровку

Чтобы шнуровка на обуви выглядела идеально, возьмите карандаш и поместите его параллельно дырочкам для шнуровки.

Начните оборачивать шнурок вокруг карандаша. Аккуратно вытащите карандаш.

В полученные петельки протягивайте противоположную часть шнуровки. Закрепите шнурки по вашему желанию, так, как этого требует мода: это может быть аккуратный бант или стильные витки.


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