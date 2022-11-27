Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри собираются отметить Рождество всей семьей, но без королевы Маргрете II

Этот год для датских монархов стал годом серьезных перемен и проверки семейных уз на прочность – особенно после кого, как королева Маргрете II лишила некоторых из своих внуков их титулов. Поэтому не удивительно, что на зимние праздники ее дети решили разлететься кто куда. Их планы сегодня обнародовал королевский дом Дании.

Пока Ее Величество месте с мужем, принцем Хенриком, будет отмечать Рождество в Орхусе во Дворце Марселисборг, ее старший сын, кронпринц Фредерик вместе с женой и детьми отправится на другой континент, чтобы отметить праздник в кругу родных кронпринцессы Мэри. Момент этот всех очень волнительный, поскольку в Австралии на родине кронпринцессы, семейство полным составом не приезжало больше пяти лет. Это значит, что тасманские бабушки и дедушка впервые за это время смогут обнять своих повзрослевших внуков – 17-летнего Кристиана, 15-летнюю Изабеллу и близнецов Винсента и Жозефину, которым в январе будет уже 12 лет. Королевский дом подчеркивает, что для королевской семьи этот визит будет частным, а потому детали его не подлежат разглашению.

Мэри и Фредерик с детьми

Стоит сказать, что с тех пор, как Мэри вышла замуж за своего Фредерика а в 2004 году, она возвращалась в Австралию по крайней мере девять раз, четыре из которых были официальными визитами. До пандемии семья приезжала сюда как минимум раз в один или два года, но после 2017 года традиция навещать родственников по ту сторону земного шара, сошла на нет. В марте 2021 года Мэри совершила тайную поездку без мужа и детей на свое 50-летие. Она встретилась с друзьями, которые не смогли приехать в Данию на ее праздник, и была замечена за покупками в пригороде Мельбурна с давней знакомой Эмбер Петти, которая была у нее на свадьбе подружкой невесты. Там же она купила коралловый костюм от местного бренда Scanlan Theodore, в котором несколько недель спустя была сфотографирована дома в Дании. Не удивимся, если и в этот раз не обойдется без модных обновок.

За пределам и родины встретит Рождество и семья младшего сына Маргрете Иоахима. Того самого, детей которого Ее Величество решила освободить от королевских званий. Впрочем, утверждает Дом Дании, к этой драме зимние каникулы семьи не имеют никакого отношения – поездку Иоахим запланировал задолго до судьбоносного решения матери. Как чувствовал!