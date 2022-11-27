Мнение: Киберспорт в России, о хорошем и о плохом

Блогер vdesyatke2 пишет, что русская команда NaVi выиграла ещё и чемпионат мира по PUBG. Финал проходил в Дубае (ОАЭ), неделю назад. Китайцы традиционно вторые — они тоже очень сильны в киберспорте. На третьем месте снова наши, Twisted Minds (ссылка).

Я пишу «наши» и «русские», но в киберспорте под этим термином следует понимать республики бывшего СССР — игроки из России, Украины, Казахстана и, например, Грузии часто играют в одних командах, подобно тому как в сборной России по футболу могут быть игроки из Казани или из Воронежа, например. В победном составе NaVi трое россиян и один грузин. В Twisted Minds — двое россиян и двое украинцев.

Аналогичная картина и в других дисциплинах. Напомню, кроме очень важного чемпионата по PUBG наши выиграли недавно ещё и чемпионат по Доте, и чемпионат по Контре. В команды-победители кроме обладателей русских паспортов входили жители Казахстана и Украины (ссылка 1, ссылка 2).

Мы, разумеется, выигрываем не каждый чемпионат по каждой игре — к примеру, в 2022 году главный приз в Доте взяла европейская Tundra Esports. Однако если слово «тундра» в названии команды показалось вам подозрительно знакомым, то чутьё вас не подвело. В составе есть игроки с фамилиями на «-ин», «-ов» и «-ко», а владелец команды — британский бизнесмен с российской биографией, Максим Дёмин, выходец из Татнефти. Можно ли считать «Тундру» и господина Дёмина русскими в контексте киберспорта — вопрос дискуссионный. Болельщики обычно склоняются к мысли, что если они выигрывают чемпионаты по Доте, то да.

В общем, достижениями в киберспорте Россия может по праву гордиться. Проводя аналогии со старым спортом, это как если бы наши сборные регулярно становились чемпионами то по футболу, то по хоккею, то по баскетболу.

Маленькая проблема в том, что если для матча в футбол достаточно ровной площадки и кожаного мяча, то для киберспортивных соревнований требуется лицензионная игра. Разработчик Доты и Контры — компания Валв (Valve), которой принадлежит также известный всем сервис Стим, и которую возглавляет легендарный Гейб «Габен» Ньюэлл. Габен старается не лезть в политику и, вообще, насколько я могу судить, является неплохим человеком, но всё же Валв — крупная американская компания, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, к примеру, после февраля 2022 Стим вынужден был наложить ряд ограничений на пользователей из России. Зияющие дыры в заборах, через которые эти ограничения можно обойти, Габен законопачивать не стал, однако формально пополнение счетов в Стиме россиянам до сих пор запрещено.

Разработчик PUBG находится в Южной Корее. С южными корейцами у нас отношения значительно лучше, чем с американцами, однако всё же Южная Корея является безнадёжным вассалом США, при этом системы распространения игр по-прежнему являются преимущественно американскими.

Своих игр аналогичного размера в России нет. Причин на то несколько. Во-первых, наши бизнесмены слабо доверяют российскому государству, так как оно плохо соблюдает договорённости, любит по желанию левой пятки менять правила игры. Отчасти по этой, отчасти по другим причинам, достигнув определённого размера, производители игр норовят уехать из России в какую-нибудь Ирландию, как сделали это миллиардеры братья Бухманы в 2013 году. Да, я знаю, в США и в Евросоюзе выходцев из России воспринимают как сытный корм для местных джентльменов, это понятно. Однако хорошо там, где нас нет. Внутри России бизнесмены живут как на минном поле, постоянно ожидая какого-нибудь курощения со стороны государства. Тот факт, что на Западе ещё хуже, они осознают только после переезда.

Во-вторых, российские игроделы исторически сильны в мобильных играх, тогда как главные чемпионаты проводят по играм для больших компьютеров. Да, в России есть «Мир Танков», который по некоторым параметрам не хуже условной Контры, однако идеологически он тоже является мобильной игрой. Мир Танков основан на донате, то есть на покупке игровых преимуществ за реальные деньги. Проводить чемпионаты по донатным играм — идея нелепая.

Наконец, если у большого спорта много лоббистов во власти, так как спорт — привычная скамейка для пополнения элит, то киберспорт является для наших властей феноменом чуждым и незнакомым. К примеру, школьников централизованно отправляют на олимпиады по чему угодно, от экологии с дизайном до математики и рисунка, но вот компьютерные игры находятся в каком-то слепом пятне, вне зоны внимания чиновников.

Казалось бы, русские стали чемпионами по Доте в 2021, так запланируйте районные соревнования среди школ по Доте на 2022. Инфраструктура в виде компьютерных клубов есть, молодых талантов среди школьников полно. Но нет, мы лучше проведём олимпиады по инструментам народного оркестра и по ядерным технологиям (ссылка).

В целом ситуация с киберспортом в России одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая, так как российские киберспортсмены объективно являются сильнейшими в мире, и так как государство начинает из замечать, торжественно поздравляя победителей на высшем уровне (ссылка).

Плохая, так как очевидные меры по развитию киберспорта, — организация в России крупных турниров с большим призовым фондом, защита малого и среднего айти-бизнеса от государства, создание системы школьных соревнований, — пока что даже не стоят на повестке дня.