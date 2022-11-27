Появление Беглова на торжественной отправке груза танковому батальону назвали «цирком с конями»

СМИ сообщили о «возвращении» губернатора Петербурга Александра Беглова из очередного отпуска. Отмечается, что глава города объявился на торжественной отправке гуманитарного груза танковому батальону «Аврора» в Кострому. Аналитики уверены, что так градоначальник постарался дать общественности и прессе новую тему для обсуждения, чтобы в городе быстрее забыли резонансную историю про его «омоложение».

Градоначальника не видели в публичном пространстве примерно с 13 ноября. Авторы ТГ-канала «Ротонда» выяснили, что он был в очередном отпуске. Источники сообщили, что Беглов уехал из города для прохождения «антивозрастных» процедур. А из-за их последствий в виде синяков и отеков глава Смольного не мог показаться на людях.

Позже в ТГ-канале «Площадь Восстания», ссылаясь на свои источники, написали, что из Петербурга в Кострому будет отправлен груз для танкового батальона «Аврора». Именно на этом мероприятии и объявился «блудный» Беглов.

«Этот цирк с конями имеет перед собой единственную цель: заставить нас поверить в легенду, что губернатор всё это время не от ботокса отходил, а занимался важным делом – собирал для «Авроры» снаряжение», — считают авторы «Площади Восстания».

В СМИ написали, что речь может идти о пяти автомобилях УАЗ «Патриот», инструментах и лекарствах. Жителей Северной столицы удивило то, что власти города во главе с Бегловым из 50 млрд рублей резервного фонда выделили денег лишь на такую незначительную помощь фронту. Уточняется, что реальная потребность находящихся на передовой бойцов не пять машин, а несколько десятков.