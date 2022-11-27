 

Только третья – Личное мнение

27.11.2022, 15:50, Разное
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К концу года принято подводить всякие рейтинги, присуждать разные премии и называть «человеков года», но более объективного показателя, чем количество поисковых запросов, придумать сложно.

Скончавшаяся королева Британии Елизавета заняла по поисковым запросам третье место.


Только третья? Фото: Соцсети

То есть, правила-правила десятилетия, прожила почти сто лет, померла, но заняла только третье место.

Кто же занял первое и второе? Нет, не Лопес и Аффлек, но тоже смешно.

Первой стала Эмбер Хёрд, а вторым — её бывший муж Джонни Депп. Именно их чаще всего искали по интернетам.

Громкий судебный процесс. Эксперименты и экскременты в постели. Странные эксперты со стороны Эмбер и роман Джонни со своей адвокаткой.

Именно эта парочка стала самой популярной в уходящем году. Королева умерла, но всё равно не переплюнула тяжбу Деппа и Хёрд.


Мы всех сделали! Фото: Соцсети

С другой стороны, оно, может, и правильно. Ну что та королева? Померла и померла. А Эмбер Хёрд жива и продолжает бороться.

За судом следили миллионы людей. Искали информацию про Эмбер, чтобы лучше её понять.

Надеюсь, поняли. Всё узнали.

Источник: Лена Миро


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