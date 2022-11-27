 

“Я ничего не хочу”: валяющаяся бомжом сморщенная Немоляева лишилась ноги

27.11.2022, 15:37, Разное
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Это и не мудрено, звезде “Служебного романа” уже 85 лет. Артистка сама недавно признавалась, что ей становится все тяжелее сохранять человеческий облик, порой она даже ленится красиво одеваться. “И хочется быть в виде бомжа”, – говорила Светлана Немоляева.

Вероятно, звезда все же позволяет себе такое, особенно дома. Правда, валяющуюся бомжом актрису то и дело тормошит невестка, которая напоминает, что народной артистке не пристало появляться на публике в таком виде.

Кстати, с женой сына у Светланы Немоляевой прекрасные отношения. По словам актрисы, она очень любит женщину, которую выбрал наследник.

В беседе с журналистами Немоляева призналась, что сломала ногу. Теперь лишившаяся конечности – хоть и на время – актриса рассчитывает только на помощь родственников. Для нее внимание и отзывчивость сына – лучший подарок на День матери, который отмечается 27 ноября.

“Я ничего не хочу получать. Для меня сын – самый лучший подарок. Для меня он настоящая опора”, – говорит Светлана Немоляева.

Стоит отметить, что звезда старается держаться “бодрячком”, а уж если и выходит в свет, то не забывает про макияж и кокетливую улыбку. Увы, годы все же берут свое, и поклонники отмечают, что любимая актриса становится похожа на сморщенную старуху.


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