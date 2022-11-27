Daily Mail – умер «самый талантливый, хитрый и опасный политик» Белоруссии

Власти Белоруссии сообщили о смерти министра иностранных дел Владимира Макея. Его считали сторонником развития отношений с Западом, талантливым, хитрым и опасным политиком, пишет Daily Mail.



AP

В Белоруссии сообщили о внезапной кончине министра иностранных дел страны Владимира Макея в возрасте 64 лет. Его называют главным каналом Лукашенко по коммуникации с Западом. Он скончался на следующий день после встречи с посланником Ватикана, с которым, по слухам, они могли обсуждать тайный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Ожидалось, что в воскресенье и понедельник он будет принимать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Про Макея говорят, что он был здоров, причин смерти пока не называют. Предполагается, что он стал бы претендовать на кресло президента страны в случае ухода Лукашенко. Его называли также «серым кардиналом Лукашенко».

Помимо того, что Макея считают главным каналом коммуникации между Лукашенко и Западом, он у многих также ассоциируется с либеральными тенденциями. Их он придерживался вплоть до протестов 2020 года. Хотя некоторые утверждают, что и после этого он сохранил независимость в своей внешней политике и контактов с Западом не бросил. Кроме того, у него были тесные отношения с Австрией, и он и Москве помогал выстроить отношения с Веной. Хотя эксперты отмечают, что Кремль он особенно не поддерживал.

При этом считалось, что Макей общался с лидером оппозиции Светланой Тихановской. Обозреватели называют его «мастером интриги», которым Лукашенко восхищался и которого боялся. «Самый талантливый, хитрый и опасный политик» — так написали про него белорусские каналы.

Неделю назад Макей принимал участие в саммите ОДКБ в Армении, где он предупреждал участников об угрозах со стороны НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что они «шокированы» смертью дипломата. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил свои соболезнования. А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Макея предателем и пригрозила, что именно в таком качестве Макея и запомнят, пишет Daily Mail.