В расчётах Карла Маркса о неизбежном крахе капитализма нашли арифметическую ошибку

Американские экономисты Уолтер

Кирби и Джеймс Леннингтон номинированы на Нобелевскую премию по экономике за

обнаружение арифметической ошибки в книге Карла Маркса «Капитал». Более 100 лет

вычисления, сделанные Марксом, считались неопровержимым доказательством

неизбежного краха любой капиталистической экономики.

Ошибка вкралась в

доказательство формулы Маркса-Энгельса, связывающей производительность

труда с уровнем жизни населения. Она была открыта в 1875 году и отсутствует в

ранних изданиях «Капитала», однако более поздние версии главного труда жизни

Маркса приводят её с полными выкладками.

Изучив 11 листов с формулами, двое

американских экономистов обнаружили, что на 4-й странице Маркс не поменял знак

одной из переменных при переносе в другую часть неравенства. Ошибка привела его к неверному выводу о том, что якобы в любой капиталистической экономике

уровень жизни населения будет неизбежно падать вне зависимости от того, как

растёт эффективность производства. Пересчитав формулу с учётом исправления этой

ошибки, Кирби и Леннингтон обнаружили, что на самом деле невозможным и

обречённым на гибель является коммунизм, а капиталистическая модель способна

бесконечно увеличивать уровень благосостояния людей.

«Трудно сказать, знал

ли Маркс о своей ошибке. Если да, то он сознательно вводил своих последователей

в заблуждение, сбивая их с истинного пути капитализма, – говорит Уортер Кирби. – Мы перепроверили всю

математику вместе с ведущими мировыми специалистами, и теперь сомнений быть не

может. Только капитализм способен создать общество всеобщего процветания.

Коммунистическая же модель, предложенная самим Марксом, согласно этой формуле, обречена на гиперинфляцию, дефицит и гибель, что и было экспериментально

проверено создателями СССР»

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