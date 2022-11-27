 

В расчётах Карла Маркса о неизбежном крахе капитализма нашли арифметическую ошибку

27.11.2022, 15:33, Разное
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Американские экономисты Уолтер
Кирби и Джеймс Леннингтон номинированы на Нобелевскую премию по экономике за
обнаружение арифметической ошибки в книге Карла Маркса «Капитал». Более 100 лет
вычисления, сделанные Марксом, считались неопровержимым доказательством
неизбежного краха любой капиталистической экономики.

Ошибка вкралась в
доказательство формулы Маркса-Энгельса, связывающей производительность
труда с уровнем жизни населения. Она была открыта в 1875 году и отсутствует в
ранних изданиях «Капитала», однако более поздние версии главного труда жизни
Маркса приводят её с полными выкладками.

Изучив 11 листов с формулами, двое
американских экономистов обнаружили, что на 4-й странице Маркс не поменял знак
одной из переменных при переносе в другую часть неравенства. Ошибка привела его к неверному выводу о том, что якобы в любой капиталистической экономике
уровень жизни населения будет неизбежно падать вне зависимости от того, как
растёт эффективность производства. Пересчитав формулу с учётом исправления этой
ошибки, Кирби и Леннингтон обнаружили, что на самом деле невозможным и
обречённым на гибель является коммунизм, а капиталистическая модель способна
бесконечно увеличивать уровень благосостояния людей.

«Трудно сказать, знал
ли Маркс о своей ошибке. Если да, то он сознательно вводил своих последователей
в заблуждение, сбивая их с истинного пути капитализма, – говорит Уортер Кирби. – Мы перепроверили всю
математику вместе с ведущими мировыми специалистами, и теперь сомнений быть не
может. Только капитализм способен создать общество всеобщего процветания.
Коммунистическая же модель, предложенная самим Марксом, согласно этой формуле, обречена на гиперинфляцию, дефицит и гибель, что и было экспериментально
проверено создателями СССР»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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