 

Новый год в черном цвете: выбираем модели платьев с дерзкими вырезами

27.11.2022, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Черное платье – беспроигрышный вариант для празднования нового года. В нем вы будете выглядеть соблазнительно и элегантно, стильно и современно. Как говорила Коко Шанель: «черный цвет никогда не выйдет из моды», и с этим нельзя не согласиться. А для того чтобы придать образу “изюминку” и привлечь восхищенные взгляды как мужской, так и женской половине гостей, выбирайте черные платья с дерзкими вырезами.

Выбираем соблазнительное черное платье

Соблазнительный образ как у Марии Помбо – платье длиной до щиколотки с разрезом на бедрах и в области талии и необычным вырез в форме капли или, может, платье, которое выбрала Лаура Эсканес с оригинальной бахромой, которая оригинально смотрится на фото.

Любите короткие платья, тогда обратите внимание на эти стильные модели, которые можно носить с высокими ботильонами. Такие платья прекрасно подчеркнут стройные ноги.

Стильное платье-комбинация – выбор уверенных в себе девушек. Такую модель выбрала Виктория де Маричалар. Дополните платье яркими босоножками, и вы будете в центре внимания.

Если вы готовы к смелым образам, то платье с несколькими вырезами в области талии – идеальный вариант для вас. А для более скромных девушек отлично подойдет платье с изящным верхом на завязках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10.22 / Юбки выше колена, узкие джинсы или леггинсы: способы комбинировать и сочетать топы для полных девушек

16.12.21 / Не разделяй и властвуй

02.06.21 / Энергетическая связь с мужчиной: как ее разорвать, если отношения закончились

29.09.22 / Это знак: Пугачева намекала на свой скорый отъезд из страны при прощании с умершим Моисеевым

18.11.22 / Скандалы: Отчеты красивые, а все равно пахнет

23.12.21 / Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран

08.03.22 / Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Брэдли Купер и другие гости ланча в честь номинантов на “Оскар”

23.07.22 / Мнение: Удары по Одесскому порту

04.08.21 / В день рождения Меган Маркл: кто она – коварная соблазнительница или проект Букингемского дворца

01.03.22 / Рестлер и актер Халк Хоган развелся с женой после 11 лет брака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика