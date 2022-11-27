Новый год в черном цвете: выбираем модели платьев с дерзкими вырезами

Черное платье – беспроигрышный вариант для празднования нового года. В нем вы будете выглядеть соблазнительно и элегантно, стильно и современно. Как говорила Коко Шанель: «черный цвет никогда не выйдет из моды», и с этим нельзя не согласиться. А для того чтобы придать образу “изюминку” и привлечь восхищенные взгляды как мужской, так и женской половине гостей, выбирайте черные платья с дерзкими вырезами.

Выбираем соблазнительное черное платье

Соблазнительный образ как у Марии Помбо – платье длиной до щиколотки с разрезом на бедрах и в области талии и необычным вырез в форме капли или, может, платье, которое выбрала Лаура Эсканес с оригинальной бахромой, которая оригинально смотрится на фото.

Любите короткие платья, тогда обратите внимание на эти стильные модели, которые можно носить с высокими ботильонами. Такие платья прекрасно подчеркнут стройные ноги.

Стильное платье-комбинация – выбор уверенных в себе девушек. Такую модель выбрала Виктория де Маричалар. Дополните платье яркими босоножками, и вы будете в центре внимания.

Если вы готовы к смелым образам, то платье с несколькими вырезами в области талии – идеальный вариант для вас. А для более скромных девушек отлично подойдет платье с изящным верхом на завязках.