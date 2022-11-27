Платье-свитер, шифоновый комбинезон и кардиган оверсайз: элегантные новогодние наряды для семейного праздника

Все еще ищете идеальный наряд для главного праздника года? Тогда эта подборка для вас. Есть несколько вариантов новогодних образов, которые идеально подходят для этого года. Основное, на что следует ориентироваться при выборе наряда, – место, где будет проходить праздник.

Делимся подборкой стильных нарядов, среди которых наверняка найдется тот, который вы выберете для себя.

Образы для Нового года

Платье-свитер – вариант, который подходит для девушек любой комплекции.

Красивый образ можно создать с изящной плиссированной юбкой яркого цвета.

Если вы не готовы покупать новый наряд для праздника, просто дополните свой образ уютными аксессуарами, например ярким шарфом.

Укороченные свитера отлично подходят для празднования Нового года с подругами. Если вы отмечаете праздник в большой компании, то обратите внимание на стильные расклешенные брюки, которые в комплекте с бельевым топом помогут создать праздничный образ.

Для празднования с молодым человеком можно выбрать красивую укороченную юбку, которая отлично подчеркнет стройные ноги.

Для семейного мероприятия отлично подойдет уютное вязаное платье, в котором будет очень комфортно.

Кардиган оверсайз подходит для вечеринок в кругу самых близких друзей.

Хотите встретить Новый год в более классическом образе? Тогда юбка в шотландскую клетку – ваш выбор.

Хотите быть в центре внимания? Тогда срочно подыскивайте платье с пайетками.

Создать романтический образ поможет очаровательное платье в клетку с объемными рукавами.

Если вы планируете выходить на улицу, тогда незаменимым атрибутом праздника станет стильное пальто или вязаный кардиган с косами.

Уютные теплые свитера с новогодним принтом идеально подходят для домашнего праздника, они помогут создать особую атмосферу.

Белый шифоновый комбинезон или комбинезон с блестками – выбор смелых и уверенных в себе девушек. В таком наряде вы будете приковывать восторженные взгляды окружающих.

Платье-рубашку в клетку по достоинству оценят подростки.

Стильный черный комбинезон выглядит очень элегантно, такой образ подойдет для корпоратива.