 

Мнение: Футбол и пропаганда

27.11.2022, 15:14, Разное
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То ли зима надвигается, то ли старость подкрадывается, но катарский чемпионат мира по футболу почему-то не зажигает. Нет уже того драйва, с которым в былые годы смотрел игры чемпионатов мира по футболу

Традиционно боле за сборную Португалии и персонально за Криштиану Роналду. Конечно, парни заставили поволноваться в игре с Ганой.

Особенно когда на 100-ой минуте при счете 3:2 футболисты Гана едва не сравняли счет. Но обошлось…

А еще посмотрел игру Аргентины с Мексикой. Хорошая получилась игра. И аргентинцы вполне заслуженно победили 2:0.

Но в ходе трансляций игр, что Португалии с Ганой, что Аргентины с Мексикой постоянно ловил себя на мысли, что в России скоро нельзя будет показывать, как футболисты радуются забитым голам. Потому что, как не крути – это выглядит пропагандой, которую Госдума запретила.

отсюда

Вячеслав Володин прав, у нас свои традиции и ценности.

Обнимающиеся счастливые мужики, как не крути – это пропаганда того самого непотребства, той самой тьмы, от которых, как пишет Володин,  необходимо «защитить наших детей, будущее страны».

Полагаю, что на футбольных матчах в России теперь будут дежурить автозаки. И футболиста, забившего гол и бросившегося обниматься с товарищами по команде, должны будут тут же забирать в каталажку. Что бы другим неповадно было.

А в трансляциях футбольных игр из-за границ России, телевизионщики будут обязаны перекрывать эмоции футболистов после забитых голов. Иначе это будет глумлением над законом, о принятии которого написал Володин.

Так или не так?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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