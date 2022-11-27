Мнение: Тютчев про русофобию, сокращение населения Украины вдвое и чехословаки против распада

1. Запад накачивается русофобией давно и всерьёз, это отнюдь не мимолётная мода 2022. Вот что писал в XIX веке поэт и дипломат Фёдор Тютчев (ссылка):



«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал.

России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

«…Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой». 1854 год. Накануне Крымской войны.

Цитата, которую приводят обычно в таком виде, сокращённая, но подлинная. Тютчев действительно написал это в одном из своих писем из Европы, на французском языке (ссылка). Перевёл цитату на русский язык Иван Аксаков, в биографическом очерке о Тютчеве.

2. По украинским же данным население Украины за последние 30 лет сократилось вдвое (ссылка):



Население Украины за период независимости сократилось в два раза — так следует из законопроекта Киева о бюджете на 2023 год

Верховная Рада опубликовала проект бюджета государства на 2023 год. В нем, ко всему прочему, поднят вопрос о сокращении населения после 24 февраля. Рада приводит следующую статистическую справку с цифрами: к сентябрю население сократилось до 27,8 млн человек, до начала войны в государстве проживало 34,5 млн человек, тогда как в 1993 году на Украине насчитывалось 52 млн человек.

Конечно, в проекте основной упор на разницу между цифрами довоенными и нынешними, плюс отдельно оговорено, что с 24 февраля уехали из страны примерно 12 млн человек, а из них вернулись всего 5,3 млн человек. Но бросается в глаза разница с цифрами 1993 года. Выходит, что с начала периода «нэзалэжности» на Украине население сократилось вдвое.

Уже по состоянию на начало февраля на подконтрольной Киеву территории Украины проживало 34,5 миллиона, что заметно меньше официальных оценок в 36-37 миллионов, которые назывались ранее. Куда делись эти 2,5-3,5 миллиона? Выехали из страны заранее? Если так, сейчас они наверняка хвалят себя за предусмотрительность.

3. Статья по поводу грустного юбилея, распада Чехословакии. Лента пишет, что непосредственно перед распадом 63% населения выступали за сохранение единой страны. К сожалению, местные элиты были против (ссылка).

Две столицы, два правительства для маленькой Чехословакии — это уже перебор. Но местные националистические элиты хотели поднять свой статус. Кроме того, раздел поддержали на Западе, по принципу «разделяй и властвуй». В общем, всё было примерно так же, как с распадом СССР.

Выиграли ли чехи и словаки от распада? Едва ли.

К примеру, Словакия ещё недавно была крупным газовым хабом. По территории единой Чехии и Словакии было бы проще и надёжнее осуществлять транзит газа и других товаров в Германию, в обход Польши. Теперь, однако, в Чехии к власти пришли люди, которые выполняют американскую стратегию по экономическому удушению Германии, поэтому может случиться так, что словацкие газопроводы и хранилища станут не нужны.