 

Подробности страшной смерти: вдова Станислава Говорухина сгорела заживо в собственном доме

27.11.2022, 14:11, Разное
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Пожар начался 25 ноября в частном доме в поселке Лесное озеро в Новой Москве, об этом пишет VSE42.RU. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в районе трех часов дня. Есть информация, что огонь начал распространяться с мебели, а затем охватил площадь в 100 “квадратов”.

В этот момент в доме находились вдова Станислава Говорухина и ее домработница, которой удалось выбраться из охваченного пламенем особняка. А вот 74-летняя Галина выйти не смогла… Есть предположение, что женщина отравилась угарным газом и потеряла сознание.

Смерть Галины Говорухиной позднее подтвердила пресс-секретарь народного артиста Мария Шоппо. Подробности страшной смерти вдовы режиссера устанавливаются. Пока в Сети есть версия, что она, по сути, заживо сгорела в собственном доме.

Началась доследственная проверка, прокуратура взяла дело на контроль. Причины пожара устанавливаются – вероятно, виновато неосторожное обращение с огнем. По данным “Царьграда”, дом сильно пострадал – пламя повредило стены, множество мебели, перекрытие мансарды, а также личные вещи.

Напомним, Галина – вторая супруга Станислава Говорухина. Пара поженилась 1976 году.


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