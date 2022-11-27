“Всю ночь”: избивший жену Башаров выволок на люди молоденькую любовницу

Марат Башаров в последние годы запомнился, к сожалению, лишь тем, что разводился с женами, которые позже обвиняли его в бытовом насилии. Так случилось и с

Екатериной Архаровой, которая прожила с актером всего год и в 2015 году сбежала с переломом носа. Затем такой же участи удостоилась и следующая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова. Ей актер травмировал руку и тоже,

как сообщали СМИ,

сломал нос.

Поэтому все, кто следит за жизнью Марата Башарова с ужасом ожидали: когда же он явит миру следующую пассию? Неужели ее ждет та же незавидная участь: попасть под горячую руку разошедшегося актера?

И вот, случилось: на днях избивший бывшую жену Марат Башаров вывел в свет очередную молоденькую любовницу. Ею оказалась 35-летняя начинающая актриса, приехавшая покорять столицу. Она сидела в одном из первых рядом и, не отрывая глаз, следила за своим знаменитым возлюбленным, выступающим на сцене. Самое удивительное во всей истории то, что соседнее кресло занимала бывшая супруга Марата Башарова

Елизавета Шевыркова. Спорим, это знакомство окажется для Аси Борисовой полезным: у женщин столько общего, а скоро, возможно, общих тем для разговоров станет еще больше.

Скорее всего, отношения, о которых пара решила заявить, выйдя вместе на спектакль, принесут Борисовой медийность и впоследствии хороший заработок, который пригодится ей для того, чтобы поднимать сына. Не даром же она разрешила, чтобы Башаров выволок ее на люди, а не осталась дома с ребенком: надо же наращивать профессионализм.

“Всю ночь думала и буду думать”, – поделился Марат Башаров тем, что с Асей Борисовой они много времени проводят за обсуждением творческих процессов.