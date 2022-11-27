Могли быть гении-земляне? Нет, только инопланетяне!

Допустимо ли священнослужителю придерживаться конспирологических теорий? Скажете, нет? А вот преподобный Лайонел Фанторп всю жизнь увлекается чем-то подобным.

Тем, кто не в курсе или подзабыл, что представляет собой этот 87-летний житель Туманного Альбиона, сообщаем, что он был президентом двух британских ассоциаций по изучению НЛО и прочих аномальных явлений. Мало того, в 1990-х годах Лайонел вел передачу Fortean TV. Шла она на канале Channel 4 и представляла собой не что иное как британский документальный телесериал. Речь в нем шла паранормальных явлениях.

И по сей день доктор Фанторп, написавший несколько работ на эту тему и более 50 лет проработавший над жуткими случаями, уверен, что инопланетяне определенно посещали планету Земля. Обосновывает он свои представления о мироздании отнюдь не христианским вероучением, а околонаучной смесью различных гипотез, например о параллельных вселенных, о двойниках каждого из нас, которые могут где-то там существовать и о разумных инопланетянах на нашей планете:

«Если в нашей Вселенной огромное количество планет, а в любой другой — еще больше, то вполне вероятно, что у нас есть разумные инопланетяне. Если любая из этих вселенных чем-то похожа на нашу Землю, то там может быть немного другая версия каждого. И есть вероятность, что если эти параллельные вселенные подойдут слишком близко, то альтернативные версии могут появиться в нашей вселенной».

Дескать, существует «мультивселенная» в стиле Marvel, которая, возможно, подарила нам художника да Винчи — одного из величайших живописцев в истории человечества — и физика Альберта Эйнштейна, разработавшего теорию относительности:

«Я думаю, что очень многие с других планет уже были здесь. Возьмем таких великих гениев, как Леонардо да Винчи, или Платон, или Сократ. Являются ли они земными существами? Если вспомнить Эйнштейна, то возможности его мозга просто колоссальны. Он вырос, и это было просто естественное развитие его мозга, или он откуда-то еще? Удивительные люди, у которых IQ в три или четыре раза выше обычного человеческого IQ и которые делают такие чудесные вещи — они откуда-то из другого места?

Фанторп, ведущий эксперт по паранормальным явлениям, сомневается, что такие гении, как Платон, Сократ, Леонардо да Винчи и Эйнштейн родились среди скудных разумом жителей Земли. По его мнению, эти светочи ума могли быть «пришельцами» из параллельной вселенной.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, koroleffsov.ru

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