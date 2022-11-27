Стало известно, кто может стать следующим Джеймсом Бондом

После того, как Идрис Эльба отказался от роли агента 007, которого последние пять фильмов бондиады успешно воплощал на экране Дэниел Крейг, поиски нового агента секретной разведкине прекращались ни на минуту. Кинобоссы пересмотрели сотни актеров, и, похоже, наконец, определились с выбором. Как сообщает The Sun, лидером каста стал 32-летний британский актер, лауреат премии “Золотой глобус” Аарон Тейлор-Джонсон. По словам инсайдеров, на которых ссылается издание, во время прослушивания в Pinewood Studios, где снимались многие фильмы франшизы, Аарон сразу произвел впечатление на продюсера Барбару Брокколи.

Когда в сентябре Аарон появился на пробах на роль следующего Бонда, продюсеры и Барбара сразу полюбили его. Теперь он один из лидеров,- утверждают информаторы.

Тейлор-Джонсон и правда умеет очаровывать. У актера яркая внешность, голубые глаза и три десятка фильмов в биографии. Он играл Чарли Чаплина в “Шанхайских рыцарях”, был Вронским в “Анне Карениной”, перевоплощался в Джона Леннона в байопике “Стать Джоном Ленноном” и отметился во киновселеенной Marvel – в роли персонажа по прозвищу “Ртуть”.

В личной жизни Аарона тоже полный порядок. Тейлор-Джонсон уже 10 лет как счастливо женат на режиссере “50 оттенков серого” Сэме, с которой у него разница в 23 года – супруге актера 55 лет. Вместе они воспитывают двоих общих дочерей – 12-летнюю Вилду Рэй и 10-летнюю Роми Хиро, а так же двоих детей детей Сэм от галериста Джея Джоплина – 25-летнюю Анжелику и 16-летнюю Джесси.