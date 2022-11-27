Twitter будет принимать карты МИР для оплаты «синей галочки»

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск сообщил, что с декабря соцсеть начнёт принимать российские карты «МИР» для оплаты подписки Blue.

В настоящий момент заплатить таким способом за пределами России очень сложно, в том числе и онлайн.

Маск напомнил, что соцсетью пользуются почти 700 тысяч россиян.

– Важно, чтобы русские пользователи сохранили статус своих аккаунтов, а те, у кого нет синей галочки, смогли её получить. Своих пользователей мы не бросаем, – объявил он.

Завершить подключение платёжной системы планируют после новогодних каникул. Стоимость подписки в рублях определят голосованием в аккаунте нового руководителя. Отвечая пользователям, Илон Маск также подчеркнул, что месячная подписка будет стоить не дороже завтрака в Тбилиси.

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