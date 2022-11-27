 

Штабе теробороны ДНР: Женщина погибла в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка

27.11.2022, 13:15, Новости дня
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Женщина погибла в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По сообщению штаба, в результате обстрела украинскими РСЗО БМ-21 «Град» жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка погибла мирная жительница, передает РИА «Новости».

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ вели обстрел центра Донецка в воскресенье из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» или чешской RM-70, передает ТАСС.

По сообщению СЦКК, украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 –населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров… 11.53 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров… 12.13 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – говорится в сообщении представительства.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины Петровского района Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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