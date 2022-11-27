Желание московских грузин провести Дни культуры вызвало озлобленность в Тбилиси

Резкой критике подвергли тбилисские пользователи социальных сетей объявление московской организации «Грузинская национально-культурная автономия» о проведении в Москве 11-13 декабря Дней культуры Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы вместе» – под таким девизом пройдет концерт в Москве с участием грузинских и российских деятелей культуры.

«Слов нет выразить возмущение», «Участие в таком мероприятии постыдно», «Нет такому концерту!», «Если туда поедут грузинские исполнители, по возвращении устроим им коридор позора!», – пишут в социальных сетях в Тбилиси.

После войны-2008 между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но сохраняются гуманитарные и культурные связи.

Примечательно, что спустя несколько месяцев после завершения вооруженного конфликта-2008 тогдашние власти Грузии вели переговоры с Россией о проведении официальных Дней культуры в Москве. Нынешнее правительство не имеет отношения к намечающемуся в декабре форуму.

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