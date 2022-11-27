 

Эксперт Федутинов: Надрельефный транспортник необходим для ускорения военной логистики

27.11.2022, 13:15, Новости дня
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Разрабатываемая в РФ надрельефная машина может иметь техническое решение, схожее с БПЛА Cormorant сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, комментируя сообщения о разработке в РФ надрельефной платформы.

По словам Федутинова, боевые действия в последние годы требуют ускоренного снабжения подразделений боеприпасами, провизией и медикаментами, а также оперативной эвакуации раненных. 

По этой причине в ведущих технологически развитых армиях мира реализуется ряд проектов, призванных ускорить решение таких задач. Одним из предлагаемых перспективных вариантов эксперт назвал беспилотный аппарат Cormorant (ранее именовался AirMule) израильской компании Tactical Robotics, который может выполнять полеты в том числе на небольших высотах, а также в условиях городской застройки, благодаря закрытому размещению вентиляторов.

По словам Федутинова, в случае с российской разработкой речь может идти о каком-то похожем техническом решении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. 

Идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а будет создана платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник.

По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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