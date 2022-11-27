“Москва старается окружить вас вниманием и заботой”: Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери

День матери проникнут бесконечной благодарностью к самому близкому человеку на свете, написал градоначальник в своем телеграм-канале. Нет ничего сильнее материнской любви, добавил он.

“У вас масса забот, и то, как вы с ними справляетесь, вызывает восхищение. Москва старается окружить вас вниманием и заботой”, – подчеркнул мэр.

Собянин пожелал москвичкам крепкого здоровья, добра и благополучия.

Москва оказывает женщинам с детьми материальную, юридическую, психологическую и иную поддержку. Они могут рассчитывать на социальные выплаты, компенсации и льготы. После рождения ребенка мамам помогают в трудоустройстве.

Беременным женщинам оказывается медицинская помощь самого высокого уровня. В перинатальных центрах столицы можно вовремя выявить вероятные проблемы со здоровьем ребенка. Врачи оказывают комплексную помощь с первых минут жизни малыша.

При выписке из роддома мама получает комплект детских принадлежностей, необходимых для ухода за младенцем. В центрах госуслуг можно оформить необходимые документы, получить консультации по социальным выплатам и подать заявление.

Напомним, что в столице создана эффективная модель акушерско-гинекологической службы и родовспоможения. За последние 10 лет показатель выживаемости недоношенных детей в столице увеличился в два раза. Сегодня медики выхаживают 98% малышей, родившихся раньше срока.