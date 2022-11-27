Der Spiegel – с начала нового года немцы столкнутся с резким ростом цен на электричество

Энергетический кризис в Германии затрагивает не только газовый рынок, но и рынок электроэнергии — и, соответственно, каждого жителя страны, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С начала нового года граждане Германии ощутят на себе волну роста цен, потому что поставщики всё больше перекладывают свои расходы на плечи потребителей, у которых пока просто не остаётся иного выбора, кроме как дожидаться улучшения ситуации.



AP

Для многих домохозяйств наступающий год начнётся с резкого повышения цен, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В Кёльне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за базовое энергоснабжение: в будущем за него будут платить около 55 центов — это означает увеличение почти на 130%.

Rheinenergie — не единичный случай. «Новый год начнётся с массовой волны повышения цен на электроэнергию», — считает эксперт по энергетике на портале сравнения Verivox Торстен Шторк. Теперь базовые поставщики должны постепенно переложить повышение рыночных цен на своих клиентов.

Далее Rheinenergie также ссылается на высокие закупочные расходы, которые всё больше отражаются в долгосрочной стратегии закупок компании. «По сравнению с предыдущим годом цены на биржах электроэнергии выросли более чем на 300 процентов, на пике их рост был более чем десятикратным. Кроме того, растут тарифы на электроэнергию», — сказали в компании, объясняя скачок цен.

Одной из основных причин повышения цен на электроэнергию является экстремальный рост цен на газ в результате российской военной спецоперации на Украине. В оптовой биржевой торговле дорогая электроэнергия, вырабатываемая газовыми электростанциями, часто определяет цену на электроэнергию для всех других видов генерации, поясняет издание.

По данным портала сравнения Check24, более 580 поставщиков уже объявили о повышении цен на основные поставки на рубеже года. «Это коснётся примерно 7,3 миллиона домохозяйств», — пишет компания. Рост цен в среднем составляет 60,5%. Verivox получает средний прирост в 54%, потому что опирается на другую базу данных.

«Некоторые повышения цен на электроэнергию на рубеже года будут резкими, — отмечает эксперт по энергетике в центре консультирования потребителей в Северном Рейне — Вестфалии Удо Зивердинг. — К сожалению, тарифы для новых клиентов через порталы переключения ещё выше, так что смена поставщика не принесёт никакой экономии в большинстве тарифных областей». Ситуация должна измениться только в течение следующих нескольких месяцев, поэтому у потребителей базового предложения пока что не будет выбора, пишет Der Spiegel.

«Потребители, которые выходят за пределы базовых поставок, должны даже рассмотреть возможность использования специального права на расторжение договора в случае повышения цен и перехода на базовую поставку», — советует защитник прав потребителей. Раньше базовый тариф на поставку считался довольно дорогим, но в некоторых местах он уже опустился ниже специальных тарифов других провайдеров.

Повышение цен в начале года сильно варьируется по всей Германии. Например, муниципальное коммунальное предприятие в Потсдаме (Бранденбург) повышает цены примерно на 21% до 46,5 цента за киловатт-час. MVV Energie в Мангейме (Баден-Вюртемберг) с января будет взимать почти 45 центов за киловатт-час за базовое энергоснабжение — вместо прежних 27 центов. Восточногерманский поставщик энергии EnviaM (Хемниц, Саксония) в будущем будет взимать 48,1 цента, что на 20,1 цента больше, чем раньше. Помимо Кёльна, значительный рост цен произошёл и в Мюнхене: по базовому тарифу коммунального предприятия киловатт-час с нового года будет стоить 61,9 цента. Ранее его стоимость составляла 25 центов.

Значительные повышения цен на рубеже года — не первые за последнее время, подчёркивает Der Spiegel. Согласно расчётам Check24, выборочное домохозяйство с годовым потреблением 5000 киловатт-часов (кВтч) в ноябре 2020 года платило в среднем 29,4 цента за кВтч. Год спустя цена составляла 31,6 цента. Сейчас, в ноябре 2022 года, средняя цена составляет 42,7 цента.

Нагрузка, вызванная высокими ценами на электроэнергию, должна быть ослаблена с помощью тормоза цен на электроэнергию. Цена для домашних хозяйств и небольших компаний будет ограничена 40 центами за киловатт-час за 80% потребления предыдущего года. Если клиент потребляет больше, он платит обычную контрактную цену. Это должно послужить стимулом для экономии. Начиная с марта поставщики должны учитывать торможение цен на электроэнергию в тарифах. Торможение будет также применено задним числом к январю и февралю. Многие детали ещё предстоит уточнить, прежде чем будет принят соответствующий закон.

Защитник прав потребителей Зивердинг также опасается злоупотреблений: «Мы не исключаем, что та или иная компания также воспользуется ценовым тормозом, чтобы повысить цены больше, чем это абсолютно необходимо». Действительно, в законопроекте есть запрет на злоупотребление. «Но кто всерьёз собирается это проверять? И кроме того, поставщики могут уже сейчас, в январе, повысить цены до вступления закона в силу», — отмечает Зивердинг.

Эксперт рынка электроэнергии Мирко Шлоссарчик из консалтинговой компании Enervis не ожидает, что цены на электроэнергию для населения в ближайшие годы упадут до уровня, существовавшего до начала боевых действий на Украине. Он ожидает, что валовые цены в среднем превысят 40 центов за киловатт-час — на 2023-й и 2024 год, а также в последующие годы, заключает немецкий журнал Der Spiegel.