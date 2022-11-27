Ирина Шейк рассказала о материнстве и своем методе воспитания маленькой Леи

36-летняя Ирина Шейк появилась на обложке журнала V Magazine и в разговоре о профессии модели оказалась неожиданно откровенна в личных инсайдах. В частности, Ирина призналась, что в детстве была гадким утенком и ни о каком моделинге, конечно же, и не мечтала.

Я не выбирала быть моделью. В детстве надо мной издевались в школе, потому что я была очень худой, у меня были большие губы и более темная кожа, а еще я любила высокие каблуки. Помню, как-то летом я красила местную больницу и за 31 день работы получила 6 долларов в качестве зарплаты. Их я потратила на пару туфель…

Профессия модели, поясняет Ирина, дала ей возможность быть на высоте не только на каблуках

Я увидела в этом возможность помочь своей семье. После смерти отца, мне тогда было 14 лет, в нашем доме остались только женщины – мама, которая работала на трех работах, две бабушки и сестра. Я чувствовала, что должна стать для них мужчиной. Моделирование было возможностью получить немного денег — так я начала свою карьеру.

Сейчас Ирина – успешная модель, и ее собственная дочь может ни в чем не нуждаться. Тем не менее, Шейк не спешит окружать Лею штатом из прислуги. В интервью Ира рассказала, что у них с Брэдли Купером нет няни, и дочь они воспитывают сами.

Вы знаете, у нас нет няни, поэтому иногда, когда друзья предлагают пойти ужин или концерт, они всегда говорят: “Мы знаем, что скажет Ирина: у нас нет няни”. Говорят, это моя линия спасения. Но мы решили не нанимать няню. Быть мамой — одна из самых замечательных вещей на свете. Я никогда не думала, что мне это так понравится. Я чувствую, что нет более сильной любви ни к кому в этом мире, кроме любви к своему ребенку. Это просто что-то очень особенное… Помню этот Хэллоуин, когда я была одета как Бетти Пейдж, Лея посмотрела на меня и сказала: “Нет, сними это”. И я чувствую, что она держит меня на земле, потому что она говорит то, что думает, — мне это нравится. Просто будучи мамой, я научилась расставлять приоритеты в своем времени. Научилась помнить, что семья — это самое главное.

Но все же, признается Шейк, иногда ей приходится уходить на съемки, несмотря на слезы Леи.

Помню как-то моя дочь вернулась из детского сада и спрашивает меня: “Ты собираешься на работу? Я хочу, чтобы ты осталась”. Она начала плакать, и я сказала: “Видишь у нас дома горит свет, а на столе лежит еда? Это потому что мама с папой ходят на работу”. Я хочу вырастить женщину и воспитать ее так, как меня воспитывали мои бабушка с мамой, показав, что в жизни нужно много работать. Наша дочь растет в других условиях, но все же нужно установить границы… После чего я сказала: “Слушай, мама собирается купить тебе подарок, но если она не будет работать, у нас не будет на него денег”. И она сразу: “Ладно, мама, иди на работу”, – поделилась Шейк.