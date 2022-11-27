Карл III планирует отдать принцессе Шарлотте титул, который носила его мать

О сходстве 7-летней принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма и Кейт Мидлтон, с Елизаветой II говорят с самого рождения девочки. Но скоро общими у них станут не только черты лица и любовь к собакам, но и пункты в биографии. Как стало известно, нынешний король Карл III собирается пожаловать своей внучке титул герцогини Эдинбургской. Это звание носила юная Елизавета II, прежде чем стать королевой в 1952 году.

Обсуждения ведутся, но уже очевидно, что этот титул должен достаться принцессе Шарлотте. Это достойный способ Его Величества, чтобы почтить память королевы, которая, конечно же, носила титул герцогини Эдинбургской, и подчеркнуть тем самым линию преемственности.

Интересно, что такое решение Карл III после нескольких месяцев недопониманий с младшим братом Эдвардом – именно он должен был стать графом Эдинбургским после смерти своего отца, принца Филиппа. Что же касается Шарлотты, то сейчас она четвертая в очереди на престол – после своего деда, ныне правящего короля, отца – принца Уильяма и старшего брата Джорджа. Этот порядок изменится, когда Джордж женится и у него появятся собственные дети – они подвинут Шарлоту и ее младшего брата принца Луи в престолонаследии.