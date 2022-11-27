Тодоренко на «Ледниковом периоде» поцеловала Энберта на глазах у Топалова

Регина Тодоренко поцеловала Александра Эберта во время танца на «Ледниковом периоде». Причем это экс-ведущая «Орла и решки» сделала на глазах у супруга, певца Влада Топалова.

Очередной выпуск нового сезона «Ледниковый период» заинтриговал поклонников шоу. Регина Тодоренко, танцующая в паре с Александром Эбертом, совершила неожиданный поступок. Не секрет, что часто партнерам в дуэтах в шоу-бизнесе народная молва приписывает романы. Возможно, бывшая телеведущая попыталась воспользоваться этим стереотипом для пиара.

Во время записи новой программы в зрительном зале 32-летнюю Регину Тодоренко поддерживал ее законный муж. В браке с Владом Топаловым селебрити уже четыре года, пара воспитывает двоих сыновей, Михаила, которому в декабре исполнится четыре года, и Мирослава, рожденного в июле текущего года. Тем не менее, именно в этом выпуске Регина Тодоренко решилась на смелый поступок, публично поцеловав Александра Эберта.

При этом столь нежное проявление чувств было частью танцевального номера фигуриста и шоу-бизнес-леди. При этом если само выступление вызвало ажиотаж у зрителей, то жюри оно не впечатлило. Татьяна Тарасова упрекнула пару в том, что их танец не синхронизировался с музыкой. Следует отметить, что Эберт и Тодоренко выбрали для этого выпуска песню из репертуара Эдит Пиаф.

В итоге дуэт получил менее 12 баллов от всех членов жюри, клмментируя выступление бывшая звезда трэвл-шоу призналась, что ей было тяжело целовать Эберта на глазах у мужа. Впрочем, Влад Топалов поддержал свою избранницу, заявив, что тренер Тарасова и ему ставила низкие оценки, а супруга, по его мнению, с каждым разом показывает все более лучшие результаты. Свою любимую он назвал лучшей из всех представительниц прекрасного пола на Земле.