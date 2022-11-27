ФАС не допустит необоснованного роста тарифов на ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба РФ заявила о том, что не допустит необоснованного повышения тарифов на ЖКХ. Ранее СМИ сообщали о вероятном росте в среднем на 9 процентов уже с 1 декабря 2022 года.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы РФ заявляют о намерении контролировать рост тарифов на жилищно-комунальные услуги для населения. На фоне информации в СМИ и Сети о вероятном повышении цен на 9 процентов эксперты проведут мониторинг соблюдения утвержденных пределов в индексах на стоимость отопления, водоснабжения, электричества и т.д. Целью данного органа исполнительной власти является недопущение необоснованных изменений тарифов.

При этом сотрудники ФАС отмечают, что в каждом субъекте Российской Федерации тарифная сетка на услуги ЖКХ устанавливается самостоятельно. Кроме того, в целом ряде регионов стоимость услуг жилищно-коммунального сектора находится на уровне ниже, чем был установлен Кабинетом Министров.

Сейчас в стране расходы предприятий сферы ЖКХ возросли из-за всеобщего ухудшения ситуации из-за санкций. Это и стало причиной второго возрастания стоимости тарифов, так как все ресурсы для предоставления услуг населению рассчитывались, исходя из цен до введения ограничений. Однако на этом, заверяют специалисты, рост тарифов ЖКХ закончится и очередное повышение произойдет не раньше лета 2024 года.

О 9-процентном росте цен жилищно-коммунального сектора стало известно после принятия правительством изменений к законодательству. Согласно заявлению президента Владимира Путина, по окончанию 2022 года итоговая инфляция составит 12 процентов. Декабрьское повышение является перенесенным на более ранний срок ростом ЖКХ, запланированном на июль 2023-го.