Настоящим создателем современных джинсов оказался матрос Дыбенко

В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) состоялась презентация десятого тома сборника документов «Большой террор. 1936 – 1939».

Опубликованные материалы кардинально меняют устоявшиеся представления о судьбе революционера Павла Дыбенко, который, как оказалось, погиб из-за изобретательской деятельности.

В 1934 году Дыбенко подал заявку на получение авторского свидетельства на «брюки из хлопчатобумажной ткани с карманами». Патент был получен, однако внедрение новинки в производство решили отложить до 1937 года в связи с непростым финансовым положением страны.

Производить новые брюки планировалось на фабрике «Большевичка» в Ленинграде, часть оборудования хотели приобрести в США. Для этого в Нью-Йорк отправили технические требования для станков и образцы готовой продукции, которую вручную изготовили ленинградские швеи. Американцев настолько заинтересовали новые брюки, что они предложили советскому руководству приобрести патент на изобретение.

– Сначала США были готовы заплатить 500 тысяч долларов, очень солидная сумма по тем временам, – рассказывает главный научный сотрудник РГАСПИ Валерий Дюжин. – Микоян поддержал идею, но Дыбенко выступил категорически против. В ходе торгов сумма выросла до 10 миллионов. Кроме того, американцы пообещали бесплатно оснастить два цеха на Горьковском автозаводе. После этого аргумента стороны ударили по рукам уже без согласия автора идеи.

Брюки, созданные Дыбенко, в США получили название «джинсы», их массовое производство началось уже в 1936 году. Сам изобретатель не смог смириться с тем, что его идея была реализована в капиталистической стране и потребовал вынести вопрос на обсуждение ЦК ВКП(б). Но Сталин принял решение арестовать Дыбенко и велел подготовить против него ложные обвинения, а все материалы о сделке с американцами засекретить. Когда сотрудники НКВД ворвались к матросу, он ранил одного из них и застрелился.

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