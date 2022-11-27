 

Сморщенная Пугачева сунула себе под юбку руки возбужденного юнца: Был последний

27.11.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева, сбежавшая в Израиль после того, как назвала всех россиян “холопами” и “рабами”, никогда не отличалась выверенностью произносимых ею слов. Люди, близко общавшиеся с ней, неоднократно подмечали, что в выражениях она никогда не стесняется. Да что уж говорить: сама Примадонна признавалась, что далека как от сдержанности, так и от дипломатии.

Сразу понятно, что такое поведение приносит свои плоды, чаще всего горькие. Жена звездного хореографа Егора Дружинина даже собиралась устроить темную Алле Пугачевой. У Вероники Ицкович руки чесались поговорить с певицей тет-а-тет о том, чтобы та была помягче с Дружининым. Мужчина утверждает, что буквально “удерживал ее за руки и за ноги”, чтобы избежать конфликта.

К счастью для Вероники, такое сотрудничество больше не повторится. Егор Дружинин уверен, что свое творчество Алла Пугачева оставила позади, желая полностью посвятить себя воспитанию детей, а финансовые вопросы переложить на мужа.

“Возможно, он (концерт. – Прим. ред.) был последний у Примадонны”, – поделился Дружинин, отметив, что с радостью бы пережил подобные чувства вновь.

Что же так заворожило хореографа? Как знать, может, дело было в масштабе концерта, а может, во время работы артистка позволяла ему трогать себя для того, чтобы Егор Дружинин мог лучше показать движения. В таком случае сморщенная от возраста Алла Пугачева, которая не привыкла ходить вокруг да около, могла сунуть себе под юбку руки возбужденного юнца, впавшего в негу восторга от близости с легендой сцены.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.21 / Во дела! 16 немного неприличных фото с задним планом, где случайно развернулись поразительные события

26.01.22 / Кадыров уточнил, что годовой бюджет Чечни составляет 375 млрд рублей

08.10.20 / “Плохая девочка”: внучка Михаила Боярского представила дебютную песню

12.11.22 / Консистенция или еще есть что-то? В чем существенная разница между лосьоном и увлажняющим кремом

17.11.20 / Пир во время пандемии: дочь Ирины Шейк устроила перекус без отрыва от прогулки

03.10.22 / Скандалы: Адвокатская тайна

04.04.22 / Мнение: О трагедии под Киевом — кто на самом деле виноват?

29.07.22 / Финогеев день: приметы и традиции в праздник 29 июля

03.07.22 / Виктор Дробыш оскорбил Аллу Пугачеву словами о молодежи

11.08.21 / Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология – для понимания науки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика