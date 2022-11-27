 

Gazeta Polska – ни перемещений войск, ни других сигналов — в Польше не видят подготовки России к открытию второго фронта с территории Белоруссии

27.11.2022, 11:15, Разное
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Решимость польского государства защищать свои границы не должна сегодня вызывать ни у кого сомнений, ведь Польша уже завершила строительство самого современного заграждения на границе с Белоруссией и приступила к возведению ограждения на границе с Калининградской областью, заявил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера. В интервью Gazeta Polska он также назвал маловероятным сценарием открытие нового фронта Россией, о котором сегодня многие говорят.


AP

С того момента как разразился украинский конфликт, ходят слухи о возможности открытия ещё одного фронта с территории Белоруссии. В таком сценарии боевые действия разворачивались бы в непосредственной близости от польско-украинской границы. Благодаря новому фронту РФ смогла бы заблокировать западную помощь для Украины. «Спекуляции увеличиваются вместе с усилением этой поддержки… Хочу ещё раз подчеркнуть, что можно со всей уверенностью сказать, что успех украинцев в контратаке, а также в преодолении зимы зависит именно от того, в какой степени Запад будет вовлечён в помощь Украине», — заявил в интервью Gazeta Polska глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера. 

В беседе он объяснил, что перспектива рубежа января и февраля в условиях военного времени весьма далека и многое может произойти. «На настоящий момент мы не наблюдаем каких-либо передвижений войск или иных сигналов, которые могли бы свидетельствовать о том, что Российская Федерация предпринимает реальные шаги по подготовке операции по наступлению с белорусской стороны, недалеко от польской границы», — отметил министр.

«Это также не такая операция, которую можно провести в один день. К ней нужно было бы долго готовиться, и это не могло бы остаться незамеченным. Более того, настоящая ситуация на фронте нисколько не указывает на то, что Российская Федерация в состоянии открыть ещё один фронт. Несмотря на это, это один из вариантов, который мы в лице альянса должны серьёзно принимать во внимание в дальнейшей перспективе», — добавил он. 

Яцек Севера также назвал строительство заграждения на польско-белорусской границе самым правильным возможным решением. По его словам, несколько дней назад сам президент страны Анджей Дуда лично ознакомился с его работой, и можно с чистой совестью сказать, что это будет самая современная система пограничного контроля на европейском континенте.

Одновременно он добавил, что хотя в последнее время Пограничная служба страны не зафиксировала попыток незаконного проникновения на территорию Польши со стороны Калининградской области, строить заграждение стоит и там. «Однако нельзя с полной уверенностью сказать, что таких попыток не будет», — объяснил министр. 

По его словам, строительство заграждения на границе с Калининградской областью — это превентивная мера и сигнал российской стороне о том, что Польша сохраняет бдительность в этом регионе, понимает риски и имеет эффективные средства противодействия угрозам. «Я полагаю, что решимость польского государства защищать свои границы ни у кого не вызывает сегодня сомнений», — резюмировал он. 


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