Мэрия: В Москве открылся 21 каток с искусственным льдом

В московских парках открылся 21 каток с искусственным льдом, планируется открытие еще 17, сообщается на сайте мэра столицы.

По сообщению пресс-службы мэрии, катки с искусственным льдом открылись в парках в районах Москвы таких, как Таганский парк, Перовский, Измайловский, «Красная Пресня», «Дубки» и другие, передает РИА «Новости». Каждая из более, чем 20 площадок, имеет свое оформление, в большинстве работают теплые павильоны, пункты проката и заточки коньков и фуд-корты.

В мэрии добавили, что всего в этом сезоне планируется открыть 38 площадок.

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