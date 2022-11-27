Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что последнем телефонном разговоре в сентябре президент РФ Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий.

Путин и Шольц провели телефонный разговор 13 сентября, обсуждалась ситуация на Украине.

Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». По его словам, с тех пор они с Путиным не говорили друг с другом.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.

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