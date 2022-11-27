Депутат Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева не работают

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27.11.2022, 10:25, Новости дня
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Из проверенных 530 пунктов обогрева в Киеве 20% оказались закрытыми, столичной власти должно быть стыдно за такой результат, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды», – приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Арахамия добавил, что проблему предполагается решить, в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Он пообещал провести работу с городской властью, чтобы «в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы».

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что все киевские «пункты несокрушимости» – места оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии – проверят после жалоб жителей города.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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