BFM TV – во Франции начнут указывать «экологический балл» одежды

Французское правительство хочет обязать производителей текстиля указывать на ярлыках «экологический балл», который оценивает влияние на окружающую среду всего процесса производства конкретного предмета одежды. При этом ассоциации экозащитников предупреждают, что такая инициатива не должна поощрять чрезмерное потребление: каждая лишняя футболка уже наносит вред планете, передаёт BFM TV.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Текстильная промышленность стоит на третьем месте по объёму потребления воды в мире после производства пшеницы и риса. Подробнее в репортаже Бёнуа Балле, Флориан Ювье и Блондин Д’алена.

Для получения одной пары джинсов нужно потратить столько воды, сколько хватит на 285 походов в душ. Вы этого не знали, но к концу 2023 года вам, возможно, не удастся игнорировать такую информацию. Правительство хочет, чтобы на ярлыках указывался «экологический след» вещи.

ФРАНЦУЗ: Я думаю, что это хорошая идея, потому что в продовольственном сегменте мне не к чему придраться, так я думаю, что при покупке одежды мне это тоже поможет.

Система действительно будет напоминать Nutri-Score для продуктов питания в виде шкалы от A до E. Тринадцать торговых марок текстиля, таких как Decathlon и Lacoste, уже заявили, что намерены её использовать. Оценка будет рассчитываться по методу Еврокомиссии, разработанномк одним из стартапов.

КРИСТОФ ЖИРАРДЕР, основатель приложения Glimpact для оценки экоследа: Этот метод помогает учитывать 16 показателей влияния деятельности человека на планету, и не только выделение парниковых газов: например, использование водных ресурсов, природных ресурсов — ископаемых или минеральных. Мы сможем определить то, что на самом деле важно: сырьё и промышленные процессы производства вашей одежды.

Однако ассоциации по защите окружающей среды предупреждают, что этот «экологический балл» не должен поощрять чрезмерное потребление.

ЖЮЛЬЕТТ ФРАНКЕ, директор ассоциации Zero Waste France: Если в шкафу уже 40 футболок, покупка каждой новой уже наносит вред окружающей среде. Так что загрязнение окружающей среды распространяется на все покупки.

В целом на текстильную промышленность ежегодно приходится 4 миллиарда тонн парниковых газов — это больше, чем на международные авиаперелёты и морские перевозки вместе взятые.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2022 года.