 

France info – Франция и Германия заключили соглашение о солидарности в области энергетики

27.11.2022, 9:50, Разное
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в Берлине договор о солидарности в энергетической сфере, передаёт France info. По его условиям Париж обязуется поставлять Берлину газ, а тот в обмен на это — снабжать французов электричеством.

Рукопожатие и дружественная атмосфера.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, премьер-министр Франции: Как ты знаешь, дорогой Олаф, я очень хотела совершить эту поездку.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Дорогая Элизабет, я рад приветствовать тебя в Берлине.

Это первый визит Элизабет Борн в Берлин. Договор по энергетике подписан на фоне напряжённости в отношениях Франции и Германии. Разногласия касаются множества вопросов: обороны, немецкого плана энергетической помощи, введения потолка цен на газ. Таким образом соглашение о солидарности, подписанное под прицелом камер, нацелено на потепление отношений между двумя странами.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН: С учётом чрезвычайной ситуации и для подготовки к будущему Германия и Франция заключили сегодня соглашение о солидарности. Это центральный документ, который приведёт к конкретным защитным мерам для обеих стран.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: С помощью общего заявления мы укрепили солидарность в энергетической сфере. Друзья поддерживают друг друга во время кризиса, и Франция и Германия воплощают европейскую солидарность.

Договор предусматривает, что Франция поможет Германии и будет поставлять ей газ. В обмен на это Берлин обязуется снабжать Париж электричеством. Такое соглашение является шагом вперёд, но страны по-прежнему не могут договориться по поводу введения потолка цен на газ. К тому же план Германии выделить 200 миллиардов евро на поддержку энергетики осуждают за нарушение принципа конкуренции, что может привести к негативным последствиям для соседней страны.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2022 года.


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