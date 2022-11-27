«Мне что, с крестьянами лететь?» – на Ямале торопившийся на открытие своего завода депутат-коммунист устроил скандал из-за отсутствия мест в бизнес-классе

В Ямало-Ненецком АО произошёл скандал из-за отказа сотрудницы авиакомпании посадить местного депутата-коммуниста в салон бизнес-класса. Народный избранник торопился в Сургут на открытие недавно купленного им нефтеперерабатывающего завода.

Предприятие после смены собственника закрыли на месяц, в течение которого провели ребрендинг. 26 ноября должно было состояться торжественное открытие, но владельцу, депутата местного Заксобрания Михаилу Бабурину не удалось прибыть в срок.

Оказалось, что ремонт бизнес-джета Бабурина затянулся из-за отсутствия импортных комплектующих, поэтому он решил лететь на обыкновенном самолёте. Однако в аэропорту ему сообщили, что мест в бизнес-классе нет. Депутат сначала приказал своему охраннику продемонстрировать пистолет сотруднице на стойке регистрации, а когда это не сработало, начал скандалить.

– Мне что, с крестьянами теперь лететь? – возмущается коммунист на видео, которое сняли очевидцы. – Или может в багажном отсеке с чемоданами?

Парламентарий аргументировал свою позицию тем, что в салоне эконом-класса «воняет колхозом и нищетой», а также предлагал «пересадить в парашу» кого-то из бизнес-класса, чтобы освободить для него место. Вскоре к разбирательствам подключилась полиция.

Ситуация разрешилась благополучно – правоохранительные органы задержали неуступчивую сотрудницу за стойкой, а для Бабурина организовали место в салоне бизнес-класса у окна. Авиакомпания также принесла политику искренние извинения. Поскольку из-за скандала вылет самолёта задержался на полтора часа, открытие завода решили перенести на понедельник.

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