Самые неблагополучные районы Англии сильнее пострадали от инфляции

Жители малообеспеченных районов Англии больше всего пострадали от кризиса стоимости жизни, приводит The Guardian результаты исследования Национальной статистической службы. Так, 58% проживающих в бедных кварталах начали экономить на еде и других товарах первой необходимости, а 60% признались, что с трудом оплатили счета за электричество, в то время как в богатых районах об этом сказала лишь треть опрошенных.



AP

Кризис стоимости жизни сильнее всего ударил по самым неблагополучным районам Англии, пишет The Guardian со ссылкой на статистические данные. Подавляющее большинство британцев отмечают, что за последний месяц в магазинах выросли, а уровень инфляции индекса потребительских цен подскочил в октябре до 11,1%.

Как рассказывает издание, Национальная статистическая служба в недавнем исследовании выяснила, что повышение стоимости жизни по-разному повлияло на население Британии. Для классификации районов по пяти группам в ведомстве использовали индекс множественной депривации. Этот индекс учитывает такие ключевые факторы, как доход, образование, здравоохранение и уровень преступности. Так, в Манчестере, Ливерпуле, Халле и Лондоне оказались одни из самых неблагополучных районов. В то же время в анализе не учитывались Уэльс и Шотландия из-за относительно меньшего объёма выборки.

Согласно исследованию Национальной статистической службы, с 7 по 20 ноября 58% жителей самых бедных районов Англии стали чаще экономить на еде и других товарах первой необходимости. В самых обеспеченных районах о таком изменении привычек заявили только треть опрошенных. С другой стороны, проживающие здесь люди более склонны повышать энергоэффективность своих жилищ: более трети указали, что принялись за улучшения, в то время как в неблагополучных районах этим занялись меньше четверти участников опроса.

Анализ также показал, что жители самых неблагополучных районов сильнее обеспокоены растущей инфляцией — 84% против 70% в самых обеспеченных районах. Кроме того, на фоне повышения тарифов по всей Великобритании более 60% населения бедных кварталов признались, что с трудом оплатили счета за электроэнергию в ноябре, а 10% указали, что за ними остался долг. В то же время чуть больше треть проживающих в самых богатых районах испытывали сложности с оплатой счетов и лишь 2% не смогли расплатиться полностью, пишет The Guardian.