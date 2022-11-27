 

Из-за экономии энергии в бундестаге стало непривычно холодно

27.11.2022, 8:29, Разное
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Бундестаг экономит энергию, поэтому температура в здании немецкого парламента теперь не поднимается выше 19 °С, пишет Der Spiegel. Депутаты вынуждены теплее одеваться: кроме того, несколько сотрудников бундестага уже жаловались на простуду.


AP

Многие депутаты немецкого бундестага стали тепло одеваться, поскольку в здании стало непривычно холодно, пишет Der Spiegel. Они носят свитера и шарфы: депутат от партии зелёных Ренате Кюнаст рассказала, что у себя в кабинете она носит пуховик.

По словам Кюнаст, температура в её кабинете составляет 18,2 °С — при этом в других частях здания парламента температура может быть ещё меньше. Как отмечает Кюнаст, депутаты постоянно перемещаются с места на место, однако низкая температура может стать проблемой для сотрудников аппарата бундестага.

Как отмечает Der Spiegel, бундестаг, так же как и простые немецкие граждане, вынужден экономить энергию. Согласно новым правилам, температура в кабинетах и залах заседаний не должна превышать 19 °С, а в фойе и коридорах отопление и вовсе должно быть отключено. По данным администрации, несколько сотрудников бундестага жаловались на простуду.

 


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