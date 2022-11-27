Чупакабра – что нам известно

Есть животные, которых мы привыкли видеть на улицах, в зоопарках, заповедниках. Но бывают и такие, которые всегда вызывают много вопросов и таят в себе загадки. Их существование до сих пор под вопросом. Например, йети, лох-несское чудовище или чупакабра. Расскажем о последнем, о том, что это за зверь, где обитает и когда был обнаружен.

Кто такая чупакабра?

Чупакабра — испанское слово, что неудивительно, так как впервые об этом животном сообщили жители Пуэрто-Рико, где испанский считается основным языком. А ещё это слово имеет тот же корень, что и чупа-чупс: chupar — «сосать, высасывать», cabra — «коза». Почему именно такое странное сочетание?

В 1995-м году в Пуэрто-Рико были найдены мертвые козы с высосанной кровью. Люди рассказывали и о других домашних животных, погибших идентичной смертью. Удивляло то, что убийца действовал как вампир: лишь выпивал у жертвы кровь, а тушу оставлял. И этого серийного убийцу, неизвестное животное, назвали чупакаброй.

Первое описание чупакабры

Большинство очевидцев, заявлявших о том, что они видели чупакабру, описывали ее как двуногое существо ростом не выше одного метра, с мощными конечностями, шипами по бокам или на спине, большими глазами, чешуйчатой кожей серого или зеленого цвета и длинными когтями. Некоторые говорили о наличии хвоста, короткой шерсти и длинных клыков.

Первая встреча чупакабры в Пуэрто-Рико

Женщина по имени Мадлен Толентино — первый человек, который рассказал миру о неведомом существе. Она увидела его недалеко от своего дома, в пуэрториканском городе Канованасе. Никто точно не знает, насколько правдивы ее рассказы.

В 1995-м году в районе Канованаса зафиксировали около 100 подобных убийств. У каждой из жертв обнаруживали на теле проколы от острых клыков, следов крови не находили. Такой необычный способ умерщвлять жертву заставил людей поверить в появление какого-то нового, никому не известного зверя-вампира.

Но реальных доказательств существования этого убийцы не было, его образ складывался из наблюдений, впечатлений очевидцев и трупов, которые животное якобы оставляло после себя. Поймать чупакабру никому не удалось.

Интересные факты о чупакабре

В 1995 году на экраны вышел фантастический фильм ужасов «Особь», и описание чупакабры, составленное по словам пуэрториканки, очень напоминает героиню фильма.

Существует версия, согласно которой неизведанные существа — это стая макак-резусов, которые вставали на задние лапы и могли перемещаться таким образом. В то время в Пуэрто-Рико проводились эксперименты с кровью, и для них использовались обезьяны данного вида. Они могли сбежать и нанести урон фермам.

Образ жизни чупакабры

Несмотря на то, что чупакабра — животное, полностью не изученное наукой, люди отмечают особенности его поведения и образа жизни. Эти выводы основаны на изучении разных случаев нападения чупакабры на домашний скот в разных странах мира.

Как и чем питается?

Из описаний очевидцев и реальных фактов можно сделать вывод о том, что чупакабра питается преимущественно некрупными домашними животными: курами, утками, гусями, кроликами, овцами, козами. Но не съедая их, а лишь выпивая кровь.

Особенности поведения

Животное ведет преимущественно ночной образ жизни, охотится всегда только ночью. Во всех случаях появления чупакабры тела убитых животных люди находили под утро. Чупакабра очень хитра, поскольку не попадалась в расставленные капканы, ей удавалось обойти их и сбежать. Почему-то собаки не лают и не предпринимают никаких действий, чтобы защитить домашний скот. Неизвестно, что и как для этого делает чупакабра. Возможно, ей удается сильно запугать сторожевых псов.

Новое описание чупакабры

Позже, в 2000-х, появилось другое описание, менее инопланетное. Обновленная версия чупакабры — это уже четырехлапое лысое животное, похожее на собаку, волка, лисицу или койота. Но теперь, кроме описаний очевидцев, были найдены тела загадочного зверя. Находки обнаружили в Техасе и юго-западных районах США сельские жители и владельцы ранчо. Чаще всего они стреляли в странных существ, появлявшихся на территории фермы.

Что о чупакабре думают ученые?

Ученые исследовали образцы ДНК и костей животных, найденных в США, и выяснилось, что во всех случаях они принадлежали койотам, собакам или енотам. Просто тела были лысыми и довольно изможденными, тяжело было узнать в них обычных животных. Причина облысения — саркоптоз. Это кожное заболевание, которое вызывают клещи Sarcoptes. Возникает сильный зуд, животное постоянно чешется и теряет огромное количество шерсти.

В некоторых случаях имела место мутация или гибриды разных видов животных (например, койота и дикой собаки), от этого облик менялся, и идентифицировать зверя было довольно сложно. Тем более если он был вдобавок болен саркоптозом. Организм больных хищников ослаблен, это объясняет их выбор в пользу домашних животных, таких как козы, овцы, куры, ведь свою обычную добычу поймать в дикой природе им в данный момент сложнее.

Где встречали чупакабру?

Кроме случаев в Пуэрто-Рико, позднее сообщалось и о других локациях, где кто-то из людей видел чупакабру:

– Аргентина;

– Боливия;

– Никарагуа;

– Чили;

– Колумбия;

– Бразилия;

– Мексика;

– США;

– Филиппины;

– Россия;

– Украина.

В России, по словам некоторых местных жителей, похожие убийства совершались в Башкортостане, Благовещенске, Липецкой области и других районах. Но жертвой оказывалась в основном домашняя птица, а не козы, как в первых отмеченных случаях в 90-х.

Где они могут обитать — неизвестно, потому что невозможно уследить за их перемещениями. На имеющихся фотографиях и видео животное запечатлено на равнинной территории или возле лесов. В Пуэрто-Рико очень много пещер, и далеко не все исследованы учеными, вполне возможно, что чупакабры могли прятаться там.

Правда или вымысел?

Многие ученые скептически настроены в отношении чупакабр, считая, что люди путают их с другими, всем известными животными, просто мутировавшими. Но также не исключают возможности появления иных особей, поскольку новые виды регулярно открываются. В последнее время была информация только о койотах, собаках, их гибридах, или о найденных телах убитых животных.